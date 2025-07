Rock anni ’70 in piazza a Gerenzano con i Time Machine

Venerdì 11 luglio in piazza De Gasperi a Gerenzano dalle 21.30 serata musicale con i Time Machine che portano sul palco il meglio del rock classico anni ’70: dai Led Zeppelin ai Deep Purple, passando per i Queen, i Pink Floyd e molti altri

Una serata di grande musica e atmosfera vintage questa sera – venerdì 11 luglio – in piazza De Gasperi a Gerenzano, dove a partire dalle 21.30 si esibiranno i Time Machine, gruppo che porta sul palco il meglio del rock classico anni ’70.

Un viaggio musicale tra i grandi del rock

I Time Machine faranno rivivere al pubblico le sonorità e le emozioni delle grandi band che hanno fatto la storia della musica: dai Led Zeppelin ai Deep Purple, passando per i Queen, i Pink Floyd e molti altri. Un concerto live pensato per gli amanti del rock e per chiunque voglia godersi una serata d’estate a ritmo travolgente.

Cena all’aperto con la Banda di Gerenzano

Ad accompagnare il concerto, dalle 19.30, sarà attivo anche il servizio gastronomico a cura della Banda di Gerenzano, che offrirà la possibilità di cenare in piazza prima dell’inizio della musica. Un’occasione per incontrarsi, mangiare in compagnia e prepararsi a vivere un evento musicale coinvolgente e ricco di energia.

L’appuntamento rientra nella rassegna estiva promossa dal Comune di Gerenzano – Assessorato alla Cultura, con il sostegno di Confcommercio Ascom Saronno, Cascina Malpaga, Archeoclub Gerenzano e Carpe Naturae & Cecilia.