Torna l’appuntamento con la La Notte dei Tre Leoni, la notte bianca di Somma fa fare un salto nel Medioevo

Sabato 5 luglio 2025, con cena medievale sulla via, laboratori artistici, giochi per bambini, location aperte in via eccezionale

La Notte Bianca di Somma Lombardo quest’anno si trasforma in un viaggio indietro nel tempo fino al Medioevo con “La Notte dei Tre Leoni in programma sabato 5 luglio, a partire dalle ore 18.30.

Un progetto ambizioso, a cura del gruppo commercianti La Somma di Noi in collaborazione con il Comune di Somma Lombardo, la Fondazione Visconti di San Vito e la collaborazione di Pro Loco, che coinvolge tutto il centro cittadino e oltre 50 attività locali, con spettacoli, parate, giochi, mercati e installazioni scenografiche in pieno stile medievale. L’evento vedrà al suo interno diversi momenti speciali, come l’esibizione degli sbandieratori di Somma Lombardo e la Grande Parata Medievale, oltre allo spettacolo di falconeria in un luogo caro ai sommesi: Villa Dolci, dimora storica privata, aperta in via eccezionale grazie alla disponibilità dei proprietari.

Un lavoro che ha richiesto mesi di impegno e che ha visto in primis i titolari di tante attività commerciali cittadine, una volta chiuse le serrande, mettersi all’opera per allestire un grande evento a favore della comunità, lavorando la sera e nel weekend, ideando e progettando eventi e scenografie, per realizzare un’edizione davvero speciale.

«Abbiamo lavorato per mesi con passione, dedizione e tanto spirito di squadra. Vogliamo che sia un evento indimenticabile, e che Somma viva una vera e propria festa popolare, immersiva e autentica» dice Elisabetta Cossia, presidente de La Somma di Noi

Il programma completo

Ogni angolo della città racconterà un pezzo di Medioevo, grazie a una comunicazione curata in ogni dettaglio – dalla grafica delle locandine al tono dei messaggi, tutto parla la lingua dell’epoca.

Al Castello Visconti di San Vito

• “Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri” – Una giornata a spasso nel Medioevo

• Duello tra Cavalieri, esposizione di armi antiche e il banco della speziale

• Visite guidate tra storia e leggende

Ingresso: € 8,00

A Villa Dolci, aperta in via eccezionale

• Spettacolo di Falconeria (ore 20:30) – Uno show emozionante tra rapaci e magia

• Villaggio medievale con cavalieri e antichi mestieri a cura dell’Ordine dei Cavalieri di Legnano

• Battesimo della sella per bambini con pony e cavalli (Nuova Casper Horse)

• Food truck e carri d’epoca

La Tavolata Medievale di via Milano

• Una tavolata lunga 200 metri dove gustare le specialità preparate dalle locande partecipanti:

Desirée, Meme, Maja e Tas, Pomodorino, Biancomilla, La Postale, Baba Sultan, La Cattedrale

(Prenotazioni consigliate presso le attività)

Il Mercato Medievale in piazza Scipione

• I commercianti escono dalle botteghe per dar vita a un vero mercato d’altri tempi

• Presenti: Jolly Sport, Cossia Ortopedia, Come tu mi vuoi, Merceria Corini, Il Pratone, Lavazza

• Stand, animazioni e postazione Instagram con gogna medievale

La Corte dei Creativi in via Mazzini

• Un intero viale trasformato in laboratorio artistico a cielo aperto

• 23 hobbisti con creazioni fatte a mano

Giochi di strada e spettacoli

• Sfide tra ceppi e gogne, giochi per piccoli scudieri e grandi cavalieri

• Giostre, gonfiabili e artisti di strada tra cui trampolieri, giocolieri, sputafuoco e pole

dance col fuoco

• Collaborano: Estetica Stella, Erboristeria Erbaluna, Ottica Cannata, Briante

Immobiliare, Asilo Nido Gioca & Sogna

Il Palco di Rudy in piazza Vittorio Veneto

• Dalle 22:00, Rudy Neri live con musica, danze e divertimento per tutti

A contorno: porchetta e cucina Pro Loco

Walk In con Dermal Tattoo

Tatuaggi senza prenotazione in via Milano.

Un viaggio nel tempo con Libreria Mondadori

• Una narrazione tra pergamene e segreti dimenticati, per scoprire il proprio lato più medievale

LA GRANDE PARATA MEDIEVALE – Ore 21:30

Partenza degli sbandieratori dal cortile del Castello Visconti di San Vito, corteo in costume con trampolieri, cartomanti, artisti di strada e spettacoli itineranti. All’andata il corteo raggiungerà la Cattedrale, al ritorno l’intero borgo si animerà con luci, musica e fuoco.

«Tutto, dagli allestimenti alle decorazioni, è stato realizzato a mano dai volontari con materiali di recupero: 300 metri di stoffa grezza, scudi, pertiche, gogne e figure scenografiche. Un lavoro collettivo che rappresenta lo spirito autentico della nostra città» conclude Elisabetta Cossia di La Somma di Noi

«Siamo felici di poter presentare questo evento dal programma così ricco e interessante, che ha visto il coinvolgimento di molte attività che si metteranno in gioco per regalare ai sommesi e non solo un’esperienza indimeticabile. Un salto indietro nel tempo con la possibilità di godersi il centro città grazie alla chiusura del Sempione» aggiunge Francesco Calò, Assessore alle attivitàEconomiche e Turismo.