Weekend tra musica, leggende e panorami al Castel Baradello di Como e nel Parco Spina Verde

Un fine settimana da vivere tutto d’un fiato tra le bellezze del Parco Regionale Spina Verde e le antiche mura del Castel Baradello di Como, dove da venerdì 4 a domenica 6 luglio è in programma un ricco calendario di eventi che intrecciano musica, arte, escursioni, tour guidati e degustazioni.

Il tramonto a ritmo di tango con Piazzolla

Si comincia venerdì 4 luglio con “Around Piazzolla”, evento del Festival Como Città della Musica. Alle 18.30 partirà da piazza Camerlata una passeggiata in musica guidata da Slow Lake Como, con tappe sonore tra boschi e memorie, fino al castello. Alle 20.30, ai piedi della torre, il SACS Quartet interpreterà le emozioni del tango argentino con le musiche di Astor Piazzolla. Concerto gratuito, prenotazione necessaria solo per la passeggiata.

Inaugurazione della mostra “Aquae Dulcis”

Sabato 5 luglio alle 18 appuntamento con il vernissage della mostra “Aquae Dulcis – Chiare, fresche et dolci acque”, seconda parte dell’esposizione curata dall’associazione artistica Segreta Isola di Como. Durante l’inaugurazione sarà possibile incontrare gli artisti, partecipare a una visita guidata tra le sale del Castello e assistere a un momento musicale con violino e sassofono. La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto.

Una notte al Castello e l’avventura tra le trincee

Sempre sabato sera, dalle 21.30, spazio alla suggestione con “Notte al Castello”: un tour guidato notturno alla scoperta delle mura, dei segreti e del panorama unico che si apre dalla torre. Per chi ama la storia militare, domenica 6 luglio alle 10 parte da Villa Imbonati a San Fermo l’escursione “Avventura tra fortini e trincee”, alla scoperta della Linea Cadorna, tra postazioni belliche e sentieri nascosti.

Castello sempre aperto e “Wicked Tales” con birra artigianale

Il Castel Baradello sarà aperto al pubblico domenica dalle 9.30 alle 18 con visite guidate ogni ora. Alle 16, 17 e 18, per gli amanti del gusto e delle storie da brivido, torna “Wicked Tales at the Castle”: tour guidato con degustazione di birre artigianali del birrificio Wicked Tales Brewery. Ogni birra, come ogni piano della torre, ha una sua storia da raccontare.

Info e prenotazioni: slowlakecomo.com teatrosocialecomo.it