Escursione a piedi a Gorla Minore con i “Viandanti del lunedì”

Il sesto appuntamento della serie “Viandanti del lunedì” sarà il 15 settembre alle ore 9.30. La passeggiata, della lunghezza di 6 km, avrà come destinazione il Santuario della Madonna dell’Albero e la Cascina Deserto.

Il punto di partenza sarà presso il Santuario della Madonna dell’Albero, situato alla periferia del centro abitato ed immerso nel Bosco del Rugareto. Nato dalla devozione popolare, il Santuario è ancora oggi meta di preghiera soprattutto nel mese di settembre per la benedizione delle auto. La nostra camminata si svolgerà lungo il sentiero 533, che attraversa le cascine storiche del paese, e faremo visita alla Cascina Deserto per conoscerne la storia e la produzione.

L’appuntamento è gratuito.

Prenotazione obbligatoria, compilando il modulo bit.ly/viandantilunedì

L’appuntamento rientra nel programma “Viandanti del Lunedì”: consulta la locandina con tutte le passeggiate a questo link: bit.ly/locandine2025

Le escursioni di “Viandanti del Lunedì” sono gratutite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei Parchi Ate Insubria-Olona.

HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI? Ci puoi contattare a eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.