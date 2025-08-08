Ferragosto con vista sul lago, sulla terrazza dell’ex Whirlpool

Il Ferragosto ha il sapore della brace all’Opera Bistrò di Comerio: carne scelta, menù vegetariani e piatti per bambini, il tutto sulla terrazza con vista mozzafiato. Nei giorni 15, 16 e 17 sono anche in programma le escursioni in Grotta Remeron, per chi vuole unire gusto e natura

Non chiamatelo solo pranzo. Il Ferragosto di Opera Bistrò è una promessa mantenuta: quella di un’estate che sa di carbonella, di piatti curati e di pause meritate. L’appuntamento è per venerdì 15 agosto sulla terrazza affacciata sul lago di Varese, con le montagne a fare da cornice e un menù che mette al centro la qualità e la semplicità dei sapori.

Nel menù di carne, i classici della griglia si presentano nella loro veste migliore: salamella, costine in salsa BBQ, spiedini di maiale glassato al miele, alette croccanti. A contorno, verdure grigliate, anguria e gelato al limone. Il costo è di 35 euro (bevande escluse).

Chi preferisce un’opzione senza carne potrà scegliere il menù vegetariano, con formaggi caldi (scamorza, tomino, fontina fusa su crostone), verdure, insalata mista, gelato e anguria (25 euro). Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, c’è il menu baby: hamburger, patatine, gelato con smarties e bibita (15 euro).

Una giornata per prendersi il proprio tempo

Opera Bistrò propone un’esperienza che va oltre il cibo: la terrazza è il cuore dell’ex Centro Direzionale Whirlpool, oggi ripensato per accogliere eventi e persone. Ogni piatto è cucinato con cura e servito in un contesto che unisce panorama e progetto sociale: i profitti del ristorante, gestito da Associazione Invenire, vengono reinvestiti nella riqualificazione dell’area.

Nei giorni 15, 16 e 17 agosto saranno aperti sia il ristorante sia la Grotta Remeron, per chi vuole unire gusto e natura. Sono infatti in programma le escursioni in grotta con partenze alle ore 9.30 – 10.15 – 14.00 – 14.45. Le visite sono su prenotazione al sito www.grottaremeron.com.

Inoltre, nei giorni 16 e 17 agosto, il ristorante proporrà il menù alla carta, consultabile direttamente sul sito di Opera Bistrò.

Contatti

Opera Bistrò

via Guido Borghi, 27 Comerio (VA)

T: 0332 1543011

Orari

Sabato

19.00-23.00

Domenica

12.00-14.30

19.00-23.00

Sito | Facebook | Instagram