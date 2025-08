Paesaggi Sonori: viaggio tra note e parole nell’Alto Varesotto

In partenza con l’anteprima estiva della seconda stagione Paesaggi Sonori riparte con una nuova edizione per la stagione 2025/2026. Prima di entrare nel vivo del cartellone a ottobre, vi aspetta una ricca anteprima estiva tra agosto e settembre. Il programma partirà sabato 10 agosto alle ore 21 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Castelveccana con un concerto di chitarra del grande Antonio Dominguez, discendente della scuola di Andres Segovia, dal titolo “La chitarra a S. Antonio”, con musiche di Bach, Sor, Villa Lobos e dello stesso Dominguez.

Il concerto segna anche l’inizio del corso di chitarra che il Maestro tiene ormai da quasi vent’anni, sempre con grande entusiasmo suo e dei suoi allievi, e che quest’anno aprirà eccezionalmente le porte a tutto il pubblico in due occasioni speciali. La prima sarà mercoledì 13 agosto alle ore 21, con un concerto di Clara Ciliberti, allieva di lunga data del Maestro Dominguez e volto noto anche per gli amici di Momenti Musicali, sempre presso la Chiesa di Sant’Antonio con musiche di Sor, Llobet, e Bach. Il secondo appuntamento vedrà invece protagonisti tutti gli allievi partecipanti al corso al Teatro Comunale di Cuvio, venerdì 15 agosto alle 21, con una nutrita serie di brani per ensemble di chitarre e con l’accompagnamento al pianoforte di Adalberto Maria Riva.

Sabato 16 agosto invece partirà il corso di arpa di Elena Guarneri, arrivato alla quarta edizione, che quest’anno si terrà presso il Teatro di Cassano Valcuvia. Il corso si concluderà con un concerto aperto a tutti, venerdì 22 agosto alle ore 18, sempre presso il Teatro di Cassano, dal titolo “Arpe incantate – omaggio alla Disney”. Altri appuntamenti ci aspettano ancora a settembre, prima della vera e propria inaugurazione della stagione 25/26, che sarà sabato 11 ottobre a Maccagno, presso la bellissima sala dell’Auditorium, con una maratona pianistica.

Il cartellone poi presenterà eventi che andranno dalla musica classica al jazz, dalla musica leggera al musical e quest’anno anche un cine-concerto, oltre ai consueti concerti, lezioni-concerto e conferenze-concerto, che tanto hanno appassionato il pubblico nella scorsa edizione. Arriveremo fino a maggio 2026 per un totale di 26 eventi sui territori dell’Alto Varesotto.

I comuni coinvolti saranno ben nove: Brezzo di Bedero, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cuvio, Germignaga, Grantola, Maccagno, Marchirolo e Varese. Paesaggi Sonori è un progetto di Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Gode del sostegno inoltre del Comune di Maccagno, del Comune di Marchirolo, di Fondazione Comunitaria del Varesotto e di alcuni sostenitori privati, in collaborazione anche con l’Orchestra Sinfonica di Milano.