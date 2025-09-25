A Ternate un pomeriggio tra arte e poesia con “In viaggio tra colori e parole”

Sabato 11 ottobre in mostra i dipinti di Mario Blacose e la nuova raccolta di poesie scritte da Vittore Ciotti

Appuntamento alla tensostruttura del Parco Berrini di Ternate sabato 11 ottobre dalle 15:00 con un viaggio tra colori e parole: un incontro in cui pittura e scrittura dialogano attraverso le opere del pittore Mario Blacose e dello scrittore Vittore Ciotti.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca di Ternate ed è a ingresso libero.

La pittura che guarda nell’animo

Il pomeriggio si apre alle 15:00 con l’inaugurazione della mostra di Mario Blacose, autore versatile che spazia dall’astratto al paesaggio, fino al ritratto. Autodidatta agli inizi, ha affinato la propria tecnica con i maestri Pippo Elia e Francesco Murano.

«Le sue tele – spiegano gli organizzatori – si distinguono per la cura dei dettagli e per un uso sapiente del colore come veicolo di emozione e riflessione. Tra le opere più apprezzate figurano due riproduzioni molto suggestive ispirate a Caravaggio».

La poesia come universo interiore

Alle 17:00 è in programma la presentazione di Passando attraverso la porta del mio Shangri-Là: il nuovo libro di Vittore Ciotti.

Scrittore autodidatta, Ciotti unisce l’influenza dei poeti maledetti francesi – Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine – e dell’inglese Blake con le liriche pop-rock anglo-americane degli anni ’70 e ’80. Nei suoi versi convivono immaginazione, introspezione e ricerca di senso.

«Le sue poesie – raccontano gli organizzatori – aprono finestre sull’anima, invitando il lettore a esplorare le proprie emozioni. Temi come resilienza, rinascita e trasformazione, attraversano i suoi versi, in un linguaggio vivido e potente che fa di ogni testo un piccolo universo».