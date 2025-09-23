Alla Collegiata di Castiglione Olona il Merlot che unisce vigne e solidarietà

Al Museo della Collegiata di Castiglione Olona torna la solidarietà in forma di vino. Domenica 28 settembre, alle 15, nella Nuova Scolastica del Museo, verrà presentata la nuova edizione de “Il Collegiata”, il Merlot prodotto dalle vigne del complesso e donato da Francesco Nutricati per sostenere “Progetto DDD ETS”.

L’iniziativa vuole rappresentare un gesto concreto di aiuto: le cento bottiglie di “Il Collegiata”, realizzate con le uve maturate all’interno del complesso, saranno disponibili a fronte di un offerta libera. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione che finanzia la ricerca sulla Glomerulopatia a depositi di C3 (C3G), malattia rara che colpisce i reni, spesso fin dall’infanzia, e che nelle sue varianti Dense Deposits Disease e C3 Glomerulonefrite può portare a danno renale e dialisi precoce.

Durante il pomeriggio il presidente dell’associazione, il dottor Fabrizio Spoleti, illustrerà i progetti in corso e le azioni che saranno sostenute dalle donazioni. Tra i momenti più attesi anche l’asta per una bottiglia magnum speciale de “Il Collegiata”, simbolo di un impegno che unisce territorio e ricerca.

Al termine della presentazione sarà possibile ricevere una delle cento bottiglie del Merlot solidale, partecipare a una degustazione e visitare la vigna del Museo, tra filari custoditi da rose, per scoprire come la passione di Francesco Nutricati trasformi l’uva in frutti di solidarietà.

«Dieci anni fa, rinasceva la vigna sul pendio della Collegiata: una porzione di territorio, destinata in comodato d’uso gratuito dalla Parrocchia, restituita nella sua piena identità ai castiglionesi e ai turisti, grazie al lavoro e alla generosità di

Francesco Nutricati. Una gioia per gli occhi, ma anche per il cuore: sono sbocciati in questi anni molti progetti di solidarietà che hanno raggiunto il nostro territorio, ma non solo – dichiara Dario Poretti, direttore del Museo della Collegiata -. Per

tutto questo, rendiamo onore al merito della famiglia Nutricati: con dedizione e passione continuano a prendersi cura di questa iniziativa che coniuga il rispetto della natura con la solidarietà. Sappiamo bene che il cantiere della beneficenza non

è mai concluso: auspico la continuità di questa proposta, per il bene comune».

L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Il Museo della Collegiata resterà visitabile per tutta la giornata con la consueta tariffazione. Per informazioni: www.museocollegiata.it – info@museocollegiata.it.