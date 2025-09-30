Botanica Queer torna a Varese: prenota il tuo posto

Un appuntamento che unisce divulgazione scientifica e spettacolo: sabato 4 ottobre è in programma una lezione di botanica trasformata in esperienza teatrale

Un appuntamento che unisce divulgazione scientifica e spettacolo: sabato 4 ottobre è in programma una lezione di botanica trasformata in esperienza teatrale, in collaborazione con Legambiente Varese e Casamatta. La drag queen Demetra guiderà i partecipanti in un viaggio sorprendente alla scoperta dei segreti delle piante. Un’esperienza unica per esplorare la botanica da una prospettiva nuova e per ricordarci come la diversità in natura sia sempre una ricchezza. Un appuntamento, promosso da Istituto Oikos, che unisce divulgazione scientifica e spettacolo.

Quando: 4 ottobre alle 14:30 e alle 17:00 (2 turni).

Dove: Casamatta, via dei Mulini 56, Malnate (Varese)

Ritrovo: 20 minuti prima dell’inizio, quindi alle 14:10 e alle 16:40, per ritirare le cuffie.

Durata: 90 minuti.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria

Non perdere questa occasione: i posti sono limitati (35 per replica)! Scrivi a sorellanza@ninasdragqueens.org per riservare subito il tuo posto.

Iniziativa nell’ambito del progetto STEM-ES, progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e promosso da Istituto Oikos.