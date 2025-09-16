Con la sagra d’Autunno a Brinzio tornano sapori autentici e tradizione da vivere insieme

Il 20 e 21 settembre il borgo ospita due giorni di gusto, musica e cultura con lo stand gastronomico della Pro Brinzio, prodotti locali, visite guidate e intrattenimento per tutti

Profumi, sapori e tradizione tornano protagonisti a Brinzio con la Sagra d’Autunno, in programma nel weekend di sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 presso il parco comunale.

Lo stand gastronomico della Pro Brinzio aprirà sabato alle 19 per la cena e domenica dalle 12 per il pranzo, con un menù ricco di piatti realizzati con ingredienti freschi e di stagione: pasta fresca con ragù bianco di cinghiale, gnocchi di zucca con crema di porcini e salsiccia, polenta con spezzatino alle castagne di Brinzio, polenta e funghi porcini, oltre a molte altre specialità. Ad accompagnare le portate ci saranno le birre artigianali del birrificio varesino 50&50 e i vini della Tenuta Cassiciacum di Casciago.

Non mancherà l’intrattenimento: sabato sera, dopo cena, la musica dal vivo degli Strange Silver Man animerà la festa con un repertorio che spazia dal rock al blues, dal country al folk. Domenica invece sarà il momento delle bancarelle dei produttori locali, con prodotti tipici da scoprire, insieme alle visite guidate al borgo ogni ora e all’apertura del Museo della Cultura Rurale Prealpina.

Il programma completo e i dettagli del menù sono disponibili sul sito www.prolocobrinzio.it

Un’occasione speciale per vivere l’autunno tra sapori autentici, musica e tradizioni locali, in un borgo che conserva intatto il fascino della cultura prealpina.