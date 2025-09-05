Il Rugby è per tutti: a Uboldo due giorni di open day con RugBio

Il Centro Sportivo di Uboldo è pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del rugby. Inizia la nuova stagione di RugBio, e come ogni anno, il club ha organizzato due giornate di open day per permettere a chiunque, dai più piccoli ai più grandi, di scoprire questo splendido sport.

L’open day si terrà sabato 6 settembre alle 15 e mercoledì 10 settembre alle 18.30 al Centro Sportivo RugBio, in via Manzoni 251 a Uboldo. È l’occasione perfetta per mettersi alla prova con il rugby, anche se non si ha mai giocato prima. I bambini e le bambine dai 3 ai 99 anni potranno provare, divertirsi e scoprire quanto il rugby possa essere stimolante e formativo, sia a livello fisico che umano.

Perché scegliere il rugby?

«Il rugby è l’unico sport dove l’obiettivo principale è giocare insieme – spiegano i responsabili della società sportiva – Non importa se sei un principiante o un esperto, il rugby ti insegnerà il valore del lavoro di squadra, della disciplina e del rispetto. È lo sport perfetto per crescere sani, forti e sinceri, oltre a favorire l’inclusività e lo spirito di comunità. Che tu sia un bambino, una bambina o un adulto, il rugby è davvero per tutti».

Per ulteriori informazioni contattare RugBio all’indirizzo email rugby@rugbio.it o al numero 351 3248107