Il terzo gruppo storico del folk rock inglese anni ’70: gli Steeleye Span

Quando si parla dei gruppi dell’inizio del folk rock UK, generalmente si fanno 3 nomi: Fairport Convention, Pentangle e Steeleye Span. E’ corretto, ma a voler fare i pignoli si potrebbe dire che dei tre gli Steeleye Span arrivano leggermente dopo, visto che derivano da una scissione dei Fairport (dopo Liege And Lief) col bassista Ashley “Tyger” Hutchings che se ne va e forma il nuovo gruppo. Come ho già scritto altre volte, le tre band avevano influenze un po’ diverse: jazz e blues i Pentangle, più rock i Fairport e più tradizionali gli Span.

Ma nel 1975 i Pentangle non esistevano più, e gli altri due gruppi erano diventati abbastanza simili. Questo era l’ottavo album degli Steeleye Span, che nel frattempo avevano cambiato alcuni musicisti, e fu il loro maggiore successo di vendite di sempre, con la title track che arrivò al quinto posto e l’intero album che restò in classifica per sei mesi.

Oramai di pezzi che possono dirsi veramente eseguiti come tradizionali e non folk rock ce n’è uno solo (Cadgwith Anthem) mentre All Around My Hat la “coverizzarono” addirittura gli Status Quo, con la cantante degli Span alla voce!

Curiosità: la strana copertina riportava un progetto anamorfico dei ritratti dei componenti della band. Per vederli correttamente bisognava usare il foglio dei testi incluso, con dei buchi che permettevano, guardandoci attraverso, di restaurare l’immagine corretta.

La rubrica 50 anni fa la musica