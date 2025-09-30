La libertà di stampa sotto pressione

All’interno del “Fondamentali. Festival dei Diritti”, che si terrà a Varese dal 9 all’11 ottobre, un incontro affronterà il delicato tema della libertà di stampa e delle pressioni legali che i giornalisti incontrano nelle aule giudiziarie italiane. Il percorso, intitolato “La libertà di stampa nelle aule giudiziarie”, esplorerà come il diritto di cronaca si confronti ogni giorno con restrizioni, prassi distorsive e le pressioni di poteri pubblici e privati.

Il dibattito si concentrerà su casi emblematici, analizzando il confine tra diritto di cronaca e abusi, le querele temerarie e il ruolo, a volte ambiguo, di avvocati e magistrati. Un focus particolare sarà dedicato a come riconoscere e gestire i rischi legali ed etici nelle redazioni, fornendo strumenti operativi per tutelare i professionisti dell’informazione e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati.

Interverrano Elena Ciccarello, direttrice de La Via Libera, Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24 – Una vita tranquilla e autore di “Latitanza e cattura, verità e misteri di Matteo Messina Denaro” (Zolfo Editore, 2024), Valerio Vartolo, avvocato esperto di Diritto Penale dell’Informazione e autore di “Sotto tiro” (Zolfo Editore, 2025), e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

Un’opportunità unica per approfondire un tema cruciale per la libertà di stampa e la protezione dei giornalisti.

