L’Italia on the road: il mito della Vespa tra immagini e storie

Lunedì 29 alle 21 a Materia Spazio Libero dialogo tra il fotografo Alberto Bortoluzzi e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews

Un mito che resiste al tempo e continua a far sognare. È la Vespa, lo scooter nato a Pontedera nel 1946 e divenuto simbolo dell’Italia nel mondo. A questo mezzo leggendario è dedicato l’incontro “L’Italia in Vespa, un amore senza confini”, in programma lunedì 29 alle 21:00 a Materia Spazio Libero.

Sul palco dialogheranno Alberto Bortoluzzi, fotografo e grande estimatore della Vespa, e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che l’Italia in vespa l’ha attraversata nel 2010.

Bortoluzzi da anni lavora su un progetto fotografico che intreccia la storia dello scooter con i paesaggi italiani: attraverso modellini in scala e ambientazioni suggestive ha raccontato l’Italia intera, regione dopo regione, restituendo il legame profondo tra un oggetto quotidiano e la memoria collettiva. Un lavoro che lo ha portato anche a collaborazioni con il Vespa World Club e a mostre dedicate a questo universo fatto di motori, affetti e identità.

Pubblicato il 26 Settembre 2025
