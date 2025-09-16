Taino imbandisce la tavola: domenica 21 il pranzo condiviso in piazza

Il centro di Taino si prepara ad accogliere “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola”, un evento (il format è promosso dai Ministeri della Cultura e della Sovranità Alimentare) che unisce gusto, tradizione e comunità. L’appuntamento è per domenica 21 settembre alle ore 12, tra Via Oreste Paietta e Piazza Patrioti, nel cuore del paese.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e ai comuni limitrofi, vuole essere un momento conviviale per riscoprire i sapori del territorio e valorizzare i prodotti locali, preparati con cura dai commercianti e produttori di zona. Il pranzo si inserisce nel contesto degli eventi a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale UNESCO.

Il menù fisso (25 euro a persona, acqua inclusa) offre un viaggio nei sapori tipici del territorio. Tra le specialità proposte ci sono l’antipasto con salumi e formaggi prodotti nella zona, polenta e brüscitt con farina di Lentate, gnocchetti di carne della tradizione, gorgonzola di provenienza locale. Infine i dolci tipici come la Torta di Murun, i Basin de Tain, la Focaccia all’uva e il Pan Tranvai.

Per chi desidera un’alternativa al menù, sarà possibile gustare una pizza gourmet della Pizzeria Milli, che per l’occasione presenta in anteprima la nuova creazione – la Pizza Dumit – disponibile al prezzo di listino.

L’evento – coordinato dal Comune di Taino con il supporto dell’Anci – è reso possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio; la prenotazione è consigliata entro venerdì 19 settembre alle 18 contattando il numero 342-3137233.