Varese News

Tempo Libero

Marnate

Una serata di festa a Marnate per i 20 anni del coro parrocchiale

Sabato 20 settembre l’oratorio S. Luigi ospita una serata di musica, convivialità e spiritualità per celebrare il coro

L'organo della chiesa di i Marnate smontato e rimontato

20 Settembre 2025

Il coro “Daltrocanto” compie vent’anni e festeggia con un evento speciale, sabato 20 settembre 2025 all’oratorio San Luigi di Marnate. Una ricorrenza importante per il gruppo vocale nato all’interno delle parrocchie di Sant’Ilario (Marnate) e Santa Maria Nascente (Nizzolina), che da due decenni anima celebrazioni e momenti comunitari con entusiasmo e passione. (immagine di repertorio)

18 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.