Una serata di festa a Marnate per i 20 anni del coro parrocchiale

Il coro “Daltrocanto” compie vent’anni e festeggia con un evento speciale, sabato 20 settembre 2025 all’oratorio San Luigi di Marnate. Una ricorrenza importante per il gruppo vocale nato all’interno delle parrocchie di Sant’Ilario (Marnate) e Santa Maria Nascente (Nizzolina), che da due decenni anima celebrazioni e momenti comunitari con entusiasmo e passione. (immagine di repertorio)