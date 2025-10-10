Laveno Mombello
“10 SPRInTZ a Laveno”: domenica 12 ottobre si corre la quarta edizione
Start previsto per le 8:45. Partenza da via Gaggetto primo tratto nel centro di Laveno, con percorso panoramico sul lungolago, per poi imboccare la pista ciclabile
Domenica 12 ottobre si terrà la quarta edizione della “10 SPRInTZ a Laveno”, la manifestazione podistica organizzata da ASD SPRInTZ Running Laveno, appuntamento ormai tradizionale per tutti gli sportivi della Provincia.
Atleti, amatori e semplici appassionati si potranno cimentare su due diverse distanze: la gara da 10km, su percorso pianeggiante, ideale per chi vuole esprimersi al massimo delle sue possibilità e la Corsa/Camminata di 5km, adatta sia ai runner che ai camminatori.
Start previsto per le 8:45. Partenza da via Gaggetto primo tratto nel centro di Laveno, con percorso panoramico sul lungolago, per poi imboccare la pista ciclabile.
L’evento è patrocinato dal Comune di Laveno Mombello e gode del sostegno di sponsor locali. Tutti i partecipanti potranno brindare a fine corsa con uno spritz “zero”, medaglia commemorativa per tutti ed esclusivo gadget per i primi 200 iscritti alla 10km; premi per i migliori classificati (femminili e maschili) e per le società più numerose.
Iscrizioni su ENDU al questo link , oppure di persona sabato 11 ottobre (16.00/19.00) in p.zza Caduti del lavoro o domenica 12 ottore, dalle 7.30, in zona partenza – via Gaggetto.