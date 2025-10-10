“10 SPRInTZ a Laveno”: domenica 12 ottobre si corre la quarta edizione

Domenica 12 ottobre si terrà la quarta edizione della “10 SPRInTZ a Laveno”, la manifestazione podistica organizzata da ASD SPRInTZ Running Laveno, appuntamento ormai tradizionale per tutti gli sportivi della Provincia.

Atleti, amatori e semplici appassionati si potranno cimentare su due diverse distanze: la gara da 10km, su percorso pianeggiante, ideale per chi vuole esprimersi al massimo delle sue possibilità e la Corsa/Camminata di 5km, adatta sia ai runner che ai camminatori.

Start previsto per le 8:45. Partenza da via Gaggetto primo tratto nel centro di Laveno, con percorso panoramico sul lungolago, per poi imboccare la pista ciclabile.

L’evento è patrocinato dal Comune di Laveno Mombello e gode del sostegno di sponsor locali. Tutti i partecipanti potranno brindare a fine corsa con uno spritz “zero”, medaglia commemorativa per tutti ed esclusivo gadget per i primi 200 iscritti alla 10km; premi per i migliori classificati (femminili e maschili) e per le società più numerose.

Iscrizioni su ENDU al questo link , oppure di persona sabato 11 ottobre (16.00/19.00) in p.zza Caduti del lavoro o domenica 12 ottore, dalle 7.30, in zona partenza – via Gaggetto.