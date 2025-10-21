A Besnate un Halloween da paura con Oplà Teatro e Pro Loco

Oplà Teatro e la Pro Loco di Besnate, con il patrocinio del Comune, organizzano un 31 ottobre davvero mostruoso, dedicato a bambini e famiglie.

L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre all’Area Feste di via Vittorio Veneto a Besnate.

Il pomeriggio inizierà alle 17.00 con la storia animata “Lunetta e la magia di Halloween”, una fiaba teatrale pensata per i più piccoli, dai 3 agli 8 anni, portata in scena dalla compagnia Oplà Teatro. L’ingresso è libero e gratuito.

A seguire, alle 17.30, spazio a merenda, dolcetto o scherzetto per le vie del paese e a un percorso spaventoso ideato e realizzato dalla Pro Loco di Besnate.

Per partecipare al percorso è consigliata la prenotazione tramite QR code presente sulla locandina dell’evento.

Un’occasione per vivere insieme la magia e il divertimento di Halloween in un’atmosfera da brividi ma piena di allegria.