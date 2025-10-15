Al via il corso per aspiranti volontari della Croce Azzurra di Rovellasca, iscrizioni ancora aperte

Giovedì 16 ottobre la prima lezione nella sede di via Monza. Il corso è pensato per chi desidera diventare volontario e contribuire concretamente alle attività di soccorso, assistenza e supporto alla cittadinanza

Prende il via domani, giovedì 16 ottobre alle 21, il nuovo corso per aspiranti volontari presso la sede della Croce Azzurra Odv di Rovellasca, in via Monza 2.

Anche chi non ha potuto partecipare alla serata di presentazione potrà comunque unirsi al gruppo: è sufficiente compilare il modulo di iscrizione online e presentarsi direttamente alla prossima lezione per essere inseriti nel percorso formativo.

Un’occasione per mettersi in gioco

Il corso è pensato per chi desidera diventare volontario e contribuire concretamente alle attività di soccorso, assistenza e supporto alla cittadinanza. Un’esperienza che unisce formazione e spirito di servizio, permettendo di acquisire competenze fondamentali per operare in situazioni di emergenza e nella vita di tutti i giorni.

Come iscriversi

Per partecipare basta compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale della Croce Azzurra, al link: www.croceazzurra.net/corsi-per-volontari

L’invito è rivolto a tutti coloro che sentono il desiderio di dedicare tempo e energie agli altri, mettendosi a disposizione della comunità.