Al via la stagione teatrale al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio

Venerdì 10 ottobre alle 21 prenderà il via la nuova stagione teatrale del Teatro Sant’Anna, con lo spettacolo internazionale “I see you”, performance di teatro in maschera firmata dalla compagnia Bloom Collective.

Sul palco saliranno le attrici Chiara Castiglioni (Italia), Anne Knaus (Germania) e Oriane Paralté (Francia), con la drammaturgia di Angela Khalil (Libano).

La serata, a ingresso libero con offerta facoltativa, sarà anche l’occasione per presentare la terza stagione teatrale del Sant’Anna, avviare la campagna abbonamenti e brindare con il pubblico nel foyer.

Il parroco don Stefano ha voluto ringraziare «Antonietta, Elisa, Sara, Fabio, Marco, Alessio e Andrea, il gruppo che ha dato vita al teatro, rendendolo un luogo vivo e accogliente», oltre ai volontari che si occupano del bar, della pulizia e della manutenzione degli spazi.

Il Teatro Sant’Anna si trova presso la Parrocchia di Sant’Anna, in piazza Sant’Anna 1 a Busto Arsizio.

