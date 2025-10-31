All’Auser di Gallarate Nino, Lorenzo e… i Pink Floyd

Parte una nuova iniziativa nella sede di via del Popolo 3 a Gallarate:“I Sabati Musicali di Auser Gallarate”, un ciclo di incontri culturali dedicato a vari generi musicali (dal Rock al Folk e alla

musica etnica, dal Jazz alla lirica, dal Pop alla Canzone d’autore) e alla socialità, promosso da Auser Gallarate.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 8 novembre 2025, alle ore 19.30: la serata si aprirà con un aperitivo con buffet, momento conviviale di accoglienza e incontro tra i partecipanti.

A seguire, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di reading, filmati e chitarra elettrica dal vivo, che unisce parola e musica in un’esperienza immersiva e suggestiva.

Protagonisti dell’evento saranno:

Nino, voce narrante, Lorenzo, alla chitarra elettrica

Il percorso musicale sarà ispirato all’universo sonoro dei Pink Floyd, con brani e atmosfere capaci di evocare emozioni e riflessioni, intrecciando narrazione e musica in un dialogo continuo.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, con posti limitati a 55 persone, è pertanto opportuna la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: Auser Insieme Gallarate, Sede Auser Gallarate 3206283145

auserinsiemegallarate@gmail.com