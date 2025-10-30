Ciclista investito a Busto in via per Lonate

Varese News

L'uomo, 80 anni, ha riportato ferite significative ma non è in pericolo di vita. Code sulla via

Incidente stradale con ciclista ferito nella periferia di Busto Arsizio, su via per Lonate Pozzolo.
Lo scontro è avvenuto alle 15.45 nel tratto già più esterno della via, oltre il cimitero, all’altezza dell’incrocio con via Micca.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa bustocca. Il ciclista investito, un 80enne, è stato poi trasferito in ospedale: è ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Si segnalano code sulla via, collegamento principale tra Busto e Lonate Pozzolo.

Pubblicato il 30 Ottobre 2025
