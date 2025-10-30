Ciclista investito a Busto in via per Lonate
L'uomo, 80 anni, ha riportato ferite significative ma non è in pericolo di vita. Code sulla via
Incidente stradale con ciclista ferito nella periferia di Busto Arsizio, su via per Lonate Pozzolo.
Lo scontro è avvenuto alle 15.45 nel tratto già più esterno della via, oltre il cimitero, all’altezza dell’incrocio con via Micca.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa bustocca. Il ciclista investito, un 80enne, è stato poi trasferito in ospedale: è ferito ma non in immediato pericolo di vita.
Si segnalano code sulla via, collegamento principale tra Busto e Lonate Pozzolo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.