Ciclista investito a Busto in via per Lonate

Incidente stradale con ciclista ferito nella periferia di Busto Arsizio, su via per Lonate Pozzolo.

Lo scontro è avvenuto alle 15.45 nel tratto già più esterno della via, oltre il cimitero, all’altezza dell’incrocio con via Micca.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa bustocca. Il ciclista investito, un 80enne, è stato poi trasferito in ospedale: è ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Si segnalano code sulla via, collegamento principale tra Busto e Lonate Pozzolo.