Escursione gratuita tra i boschi di Villadosia con il Gruppo di Cammino Carnaghese

Una mattinata tra i colori autunnali dei boschi e un pranzo rustico in compagnia: è quanto propone il Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino per domenica 2 novembre 2025. L’iniziativa prevede una camminata libera e gratuita lungo il suggestivo Sentiero della Cascina Bruciata, nei pressi di Villadosia, seguita – per chi lo desidera – da un pranzo conviviale alla Trattoria Ex Torchio. (foto di archivio)

Ritrovo e partenza da Carnago

Il ritrovo è fissato per le ore 10.15 al parchetto di via Svevo a Carnago, conosciuto anche come Parco di via I Maggio. Da lì, i partecipanti si organizzeranno con le proprie auto per raggiungere Villadosia, punto di partenza dell’escursione. La camminata è aperta a tutti, non prevede costi e si svolge in un contesto naturale rilassante, ideale per gli amanti delle passeggiate e della natura.

Pranzo rustico in compagnia

Al termine della camminata, chi vorrà potrà fermarsi per il pranzo presso la Trattoria Ex Torchio, con un menù fisso a 22 euro. Il pranzo prevede un risotto ai porcini come primo, seguito da stinco al forno con patate. Acqua, caffè e una bottiglia di vino Barbera ogni tre persone sono inclusi. La prenotazione è obbligatoria entro il 28 ottobre, contattando Maria, referente del gruppo. Per segnalare eventuali intolleranze alimentari, è possibile rivolgersi direttamente alla trattoria al numero 331 2038989.