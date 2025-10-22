Halloween a Morazzone tra mostri, dolcetti e l’arte horror di Andrea Leanza

Una serata da brivido attende Morazzone venerdì 31 ottobre, tra mostri cinematografici iperrealistici e un festoso corteo per le vie del paese. L’ingresso della Sala della Musica di via Mameli 22 ospita la “Halloween Exhibition”, una suggestiva esposizione a cura di Andrea Leanza Creatures FX, mentre la Pro Loco e l’Associazione Genitori di Morazzone ODV danno appuntamento alle famiglie per un Halloween Party con dolcetti e travestimenti.

Mostri da cinema all’ingresso della Sala della Musica

A partire da venerdì 31 ottobre, presso l’ingresso della Sala della Musica di Morazzone, sarà visibile dall’esterno una scenografica esposizione horror curata dal celebre team di effetti speciali ALCFX, guidato da Andrea Leanza (già vincitore del David di Donatello per il film Hammamet) e Denise Boccacci.

La mostra non è visitabile all’interno, ma pensata come installazione vetrina: un’anteprima d’atmosfera per Halloween, dove le creature e le maschere realizzate dal team creativo trasformeranno l’ingresso della sala in una scena da film dell’orrore.

Il borgo infestato: dolcetto o scherzetto per le vie del paese

Sempre venerdì 31 ottobre, alle ore 18.30, la partenza è fissata sotto il campanile per il tradizionale giro mostruoso di Halloween, con bambini e famiglie pronti a invadere il borgo per la classica caccia al “dolcetto o scherzetto”.

Il percorso si concluderà presso la sede della Pro Loco di Morazzone, dove ad attendere i partecipanti ci saranno panino con salamino, patatine e dolcetti spaventosi. L’iniziativa è organizzata congiuntamente da Pro Loco e Associazione Genitori. (L’invito è a non utilizzare fiamme, fuochi o petardi).

Entrambi gli eventi sono a partecipazione libera.