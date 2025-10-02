Incidente tra auto e moto sulla provinciale tra Albizzate e Castronno, a terra un 42enne
L'uomo è stato soccorso in codice giallo. Sul posto ambulanza e automedica. Traffico rallentato
Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 2 ottobre lungo la provinciale al confine tra Castronno ed Albizzate. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una moto: ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 42 anni, rimasto a terra dopo l’impatto.
Secondo le prime informazioni, l’allarme è scattato attorno alle 14:50 in via Mameli ad Albizzate. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori e il personale sanitario, che hanno provveduto a immobilizzare il ferito e avviare le prime cure direttamente sulla sede stradale.
Le operazioni di soccorso hanno visto l’impiego di più mezzi: una prima ambulanza con equipaggio base e successivamente un’automedica con personale medico specializzato. Le condizioni del motociclista sono state valutate in codice giallo, indice di una situazione seria ma non immediatamente critica.
La gestione dell’incidente è stata coordinata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la circolazione lungo il tratto della statale è stata regolata a traffico alternato, con inevitabili rallentamenti.
