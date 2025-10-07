Polenta e tradizione: il gusto dell’autunno a Comerio

Un fine settimana di gusto negli spazi dell’ex Centro Direzionale Whirlpool: sabato 11 ottobre a cena e domenica 12 a pranzo, protagonista è la polenta

Il secondo weekend di ottobre a Comerio si celebra la convivialità con un menù speciale dedicato a uno dei piatti simbolo della tradizione lombarda. Sabato 11 ottobre (a cena) e domenica 12 (a pranzo), l’Opera Bistrò accoglie i visitatori con una proposta gastronomica interamente costruita attorno alla polenta, da gustare negli accoglienti spazi dell’ex Centro Direzionale Whirlpool.

Per l’occasione, il ristorante propone un menù fisso al prezzo di 25 euro (bevande e caffè esclusi) che comprende:

Antipasto all’italiana

Polenta accompagnata da due contorni a scelta

Crostata come dolce finale

Un’offerta pensata per esaltare i sapori semplici e autentici della cucina locale, ideale per chi desidera trascorrere un momento di relax in compagnia.

Per i bambini è previsto un menù dedicato al prezzo di 15 euro, con proposte pensate per incontrare i gusti dei più giovani:

Gnocchi all’olio e formaggio o al ragù

Cotoletta di pollo con patate al forno

Una bibita o acqua inclusa

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente l’Opera Bistrò al numero whatsapp 3202149255 e per email prenotazioni@operabistro.it.

Visite in Grotta Remeron

Domenica sarà anche possibile partecipare alle escursioni guidate nella grotta Remeron (con partenze alle 9.30 e alle 10.15 prenotabili su www.grottaremeron.com). Il ristorante, inoltre, ospiterà un evento a tema Pokémon per appassionati e famiglie.

Contatti

Opera Bistrò

via Guido Borghi, 27 Comerio (VA)

T: 0332 1543011

Sito | Facebook | Instagram