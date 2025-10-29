Regali originali, gusto e solidarietà: è il Natale di Good Samaritan

Quest’anno rendi il tuo Natale davvero speciale: scegli un regalo solidale e cammina insieme a noi per costruire un futuro di speranza

Il Natale si avvicina e c’è un solo posto dove puoi trovare dei regali deliziosi e originali: la Bottega Solidale di Good Samaritan a Brunello, in via Santa Maria 20.

Novembre è tempo di gesti che scaldano il cuore: quest’anno, scegliendo un regalo solidale, puoi trasformare un pensiero in un aiuto concreto. La Bottega Solidale di Brunello, rinnovata e pronta ad accoglierti in un’atmosfera accogliente, sarà aperta:

a novembre nelle giornate di sabato e domenica, dalle 14.30 alle 18.30

nelle giornate di sabato e domenica, dalle 14.30 alle 18.30 a dicembre nelle giornate di sabato e domenica sia al mattino, dalle 9.30 alle 12.30, che al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30

Ogni acquisto sostiene le donne della cooperativa Wawoto Kacel di Gulu (Uganda) – “camminiamo insieme” in lingua locale – che, grazie al lavoro artigianale, trovano dignità, indipendenza e un futuro migliore per sé e per i propri figli.

Le novità per il Natale 2025

Panettoni solidali nelle shopper cucite a mano con le coloratissime stoffe africane delle donne di Gulu.

nelle shopper cucite a mano con le coloratissime stoffe africane delle donne di Gulu. Pacchi natalizi dolci e salati, perfetti come dono autentico e ricco di significato.

dolci e salati, perfetti come dono autentico e ricco di significato. Vino solidale con raffinati porta-vino in tessuto tinto a mano.

con raffinati porta-vino in tessuto tinto a mano. Agende e calendari 2026 , per iniziare il nuovo anno con un segno di solidarietà.

, per iniziare il nuovo anno con un segno di solidarietà. Proposte dell’equo-mercato e prodotti alimentari d’eccellenza, provenienti da realtà solidali come cioccolato di Modica, scorzette d’arancio e cioccolato, croccantino pistacchio-mandorla-nocciola, sale aromatico, composte di frutta, tisanelle, tè e tisane, ma anche vino biologico, biscotti salati solo per nominarne alcuni!

Accanto a queste novità troverai i classici articoli artigianali per la casa, accessori originali, cosmetici eco-biologici e altre idee regalo, come saponi, creme, candele, presepi, ventagli e molto altro!

Guarda il catalogo e lasciati tentare dalle nostre prelibatezze: https://www.good-samaritan.it/wp-content/uploads/2025/10/CATALOGO-NATALE-2025-1.pdf

Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre i pacchi solidali come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.

Vieni a trovarci alla Bottega Solidale di Brunello o visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/ e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti.

Se vuoi fare una donazione liberale aiutaci sostenendo i bambini e i ragazzi attraverso un KIT SOLIDALE: https://www.good-samaritan.it/sostienici/kit-solidali/

Good Samaritan, da oltre venticinque anni, porta avanti progetti di sostegno a distanza, microcredito, formazione e inclusione sociale a favore di donne, bambini e persone vulnerabili in Uganda. Visita il nostro sito e scopri i nostri progetti: https://www.good-samaritan.it/

Quest’anno rendi il tuo Natale davvero speciale: scegli un regalo solidale e cammina insieme a noi per costruire un futuro di speranza!

Alcune anticipazioni: sabato 13 dicembre ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello ci sarà il CONCERTO DI NATALE con la Compagnia della Gru. Sabato 6-13 e domenica 7-14 dicembre sarà aperta la MOSTRA DEI PRESEPI di Mirto Amabile che, dopo il successo dell’anno scorso, replica l’esposizione con opere d’arte inedite.

L’ingresso al mercatino solidale è libero.

Tel. 3495297872 (Susanna)

Sito internet | Facebook | Instagram