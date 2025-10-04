Settimana della Cucina Bustocca, tutti i ristoranti

La settimana promuove le tradizioni gastronomiche, patrimonio identitario della città, e nello stesso tempo offre visibilità ai ristoranti della città e del territorio.

Dal 7 al 16 novembre torna, con la quinta edizione, la Settimana della Cucina Bustocca, promossa dal Magistero dei Bruscitti, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Come sempre la settimana prenderà il via dopo il Dì dei Bruscitti, tradizionalmente fissato per il primo giovedì di novembre: le iscrizioni alla serata che si svolgerà a Malpensafiere e che vedrà ovviamente protagonista il piatto principe della cucina bustocca, sono già aperte (prenotazioni@magisterodeibruscitti.org).

Sono ben 21 i ristoranti del territorio, di cui 4 bustocchi, che quest’anno proporranno nel menu i piatti di una volta, i Bruscitti, il Risotto e Luganega, le Polpette con le verze e la Cazoeula, cucinati rigorosamente secondo le antiche ricette del Magistero. Anche quest’anno si registra l’adesione numerosa di attività delle città limitrofe, da Gallarate a Olgiate, ma non mancano ristoranti del nord della provincia, a Varese, Malnate, Cuveglio, nell’elenco compaiono anche locali dell’Altomilanese, di Dairago, Inveruno e Legnano.

La settimana promuove le tradizioni gastronomiche, patrimonio identitario della città, e nello stesso tempo offre visibilità ai ristoranti della città e del territorio.

Partecipano alla Settimana:

OSTERIA DUL TARLISU, 0331 631728, Via Foscolo 2, Busto Arsizio

RISTORANTE CASCINA DEL LUPO, 0331 382965, Via Romagnosi 5, Busto Arsizio

RISTORANTE ALBERGO MAZZINI, 0331 631715, Piazza Manzoni 1, Busto Arsizio

RISTORANTE CUORE E MIDOLLO, 0331 1086289, Via Manzoni 1, Gallarate

OSTERIA DELL’ANGIOLINA, 0331 621947, Via S. Pellico 35, Olgiate Olona

ALBERGO SACRO MONTE, 0332 229655, Via Bianchi 5, Santa Maria del Monte

OSTERIA DEI PECCATORI, 0331777115, Corso Cristoforo Colombo 39, Gallarate

RISTORANTE CASAMARIA, 320 0642590, Piazza Castegnate 2, Castellanza

RISTORANTE PIATTO D’ORO DI FURATO, 02 9787156, Via Milano 2, Inveruno

TRATTORIA DEL MUNICIPIO, 329 3254346, Via Zappellini 19/a Busto Arsizio

RISTORANTE CIELO E VINO, 0331 432553, Via E.Toti 28, Dairago

RISTORANTE LE QUERCE, 0331 763055, Via Ronchetto 6, Casorate Sempione

RISTORANTE CUCINA BARZETTI, 375 5321190, Via S. Vito 10, Malnate

OSTERIA DEL CENTENATE, 0332 236422, Via Centenate 15, Varese

OSTERIA DEGLI ARTISTI, 0331 1132645, Via Roma 3, Lonate Pozzolo

GROTTO S. ANNA, 0332 624526, Via S. Anna 3, Cuveglio

RISTORANTE KOINE’, 0331 599384, Via Corridoni 20, Legnano.

OSTERIA DEI MERCANTI, 0331 770412, Via Matteotti, 32, Gallarate.

RISTORANTE IDEA VERDE, 0331629487, Via S.Francesco 12, Olgiate Olona

OSTERIA TURNA INDRE’, 0331 1588206, Via Alfredo Cappellini 18, Gallarate

RISTORANTE TENUTA TOVAGLIERI, 0331 959062, Via Porto della Torre 18, Golasecca

A tutti coloro che gusteranno i piatti tipici sarà regalata la ricetta originale dei Bruscitti di Busto Arsizio del Magistero dei Bruscitti.