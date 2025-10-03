Una ciclabile da paura a Castronno: torna Halloween per grandi e piccoli

La Pro Loco allestisce il percorso divertente e a tema, con arrivo all’area feste. Giochi, area kids e possibilità di cenare in compagnia

La Pro Loco di Castronno dà appuntamento venerdì 31 ottobre a grandi e piccoli per la quinta edizione della “Ciclabile da Paura”. La partenza è prevista dal sottopasso del cimitero, con arrivo all’area feste del paese.

Il percorso è consigliato a partire dai quattro anni; i minori dovranno essere accompagnati da un adulto. Per chi non volesse camminare e percorrere la ciclabile, l’area feste sarà comunque animata da diverse attività: ci saranno giochi a tema Halloween, un’area kids dedicata e il parco giochi.

Durante la serata sarà possibile anche fermarsi a cena all’area feste. Tutte le informazioni, compreso il menù, sono disponibili scansionando il QR code riportato sulla locandina dell’evento.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è consigliata la prenotazione.

