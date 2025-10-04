Una mostra tributo per gli 80 anni di Pippi Calzelunghe

La mostra di Cuneo, a ingresso gratuito, è visitabile fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica. Si intitola “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”

È stato inaugurato venerdì 3 ottobre 2025 presso lo Spazio Innov@zione di Via Roma 17 a Cuneo l’esposizione “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, che celebra l’iconico personaggio creato da Astrid Lindgren in occasione del suo 80° anniversario. La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica. Orari dettagliati e la possibilità di prenotare visite guidate per gruppi e scolaresche saranno disponibili sul sito www.crcinnova.it.

Un tributo a Pippi e alla magia dell’infanzia

La mostra, promossa da CRC Innova – ente strumentale di Fondazione CRC – ideata e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS, celebra il genio creativo di Astrid Lindgren (1907-2002). Scrittrice svedese di fama mondiale e tra gli autori più tradotti di sempre, ha rivoluzionato la letteratura per l’infanzia creando personaggi iconici. Oltre alla sua prolifica produzione letteraria, Lindgren è stata una convinta attivista per i diritti dei bambini e degli animali, difendendo principi di giustizia sociale. I valori che l’autrice considerava essenziali per lo sviluppo dei bambini – l’amore e la lettura – sono al centro della mostra. Attraverso un percorso espositivo che guarda all’esperienza dei più piccoli, l’iniziativa si propone come un invito a riscoprire la bellezza dell’infanzia e il potere dell’immaginazione.

Il progetto nasce da una stretta collaborazione con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma, che ha concesso la licenza ufficiale e ha supportato la realizzazione della mostra. L’iniziativa si avvale anche della consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles, nota studiosa e traduttrice di Astrid Lindgren.

Un’esperienza pensata per coinvolgere grandi e piccoli che, in un’epoca dominata dalla tecnologia digitale, rappresenta un atto d’amore verso la lettura e un invito a riscoprire un personaggio intramontabile come Pippi Calzelunghe, metafora della libertà intellettuale e portatrice di valori universali come indipendenza, generosità, coraggio e giustizia. Ricca e autosufficiente, Pippi è un esempio di autonomia e autostima, sempre pronta a vivere mille avventure con i suoi amici Tommy e Annika.

Ad arricchire l’esposizione, il progetto di lettura “A spasso con Pippi Calzelunghe”, dedicato alle classi quarte e quinte della scuola primaria, per promuovere la lettura come strumento di crescita, libertà e immaginazione, attraverso un classico senza tempo. Il progetto promuoverà anche un palinsesto di eventi collaterali aperti a tutti.

La mostra è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CRC e alla collaborazione di numerosi partner, tra cui Ambasciata di Svezia a Roma, Adriano Salani Editore, DeA Planeta e “Paper Play”.

Si ringraziano inoltre Generali Assicurazione Agenzia Generali di Cuneo, A.C.D.A., Bottero e Tesi Square per il loro prezioso sostegno.