Zucche, bambini e fantasmi: Halloween da vivere a Cadero

Sabato 1° novembre, a partire dalle 15.00, il borgo si trasformerà in uno scenario da brivido. Buon cibo, visita alla casa stregata e premiazione della zucca più bella

01 Dicembre 0025 - 01 Novembre 2025

Una giornata tra zucche intagliate, case stregate e sapori tradizionali: sabato 1° novembre, a partire dalle 15.00, il borgo di Cadero si trasformerà in uno scenario da brivido per celebrare Halloween con grandi e piccini. L’evento è organizzato dalla comunità locale con un ricco programma di attività e una cena conviviale il cui ricavato sarà devoluto alla chiesa del paese.

L’atmosfera suggestiva del borgo farà da cornice a un pomeriggio pensato per famiglie e bambini: si comincia alle 15.00 con l’intrattenimento dedicato ai più piccoli, giochi e animazioni che accompagneranno i partecipanti fino alla tanto attesa premiazione della zucca più bella.

Non mancherà la merenda, per ricaricare le energie prima dell’attività clou della giornata: la passeggiata spettrale con visita alla “casa stregata”, un percorso nel cuore del borgo che promette emozioni e mistero.

La serata proseguirà alle 19.30 con una cena a base di polenta e spezzatino. La partecipazione alla cena richiede la prenotazione obbligatoria entro il 27 ottobre, chiamando il numero 339 6291004.

Il ricavato della cena sarà devoluto alla chiesa di Cadero.

 

22 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

