Zucche, bambini e fantasmi: Halloween da vivere a Cadero

Una giornata tra zucche intagliate, case stregate e sapori tradizionali: sabato 1° novembre, a partire dalle 15.00, il borgo di Cadero si trasformerà in uno scenario da brivido per celebrare Halloween con grandi e piccini. L’evento è organizzato dalla comunità locale con un ricco programma di attività e una cena conviviale il cui ricavato sarà devoluto alla chiesa del paese.

L’atmosfera suggestiva del borgo farà da cornice a un pomeriggio pensato per famiglie e bambini: si comincia alle 15.00 con l’intrattenimento dedicato ai più piccoli, giochi e animazioni che accompagneranno i partecipanti fino alla tanto attesa premiazione della zucca più bella.

Non mancherà la merenda, per ricaricare le energie prima dell’attività clou della giornata: la passeggiata spettrale con visita alla “casa stregata”, un percorso nel cuore del borgo che promette emozioni e mistero.

La serata proseguirà alle 19.30 con una cena a base di polenta e spezzatino. La partecipazione alla cena richiede la prenotazione obbligatoria entro il 27 ottobre, chiamando il numero 339 6291004.

Il ricavato della cena sarà devoluto alla chiesa di Cadero.