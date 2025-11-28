A Cuasso al Monte arriva la magia: apre la nuova pista di ghiaccio del Villaggio di Natale

Domenica 7 dicembre sarà inaugurata la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità, unica nel suo genere, cuore pulsante delle festività 2025 e simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare

Cuasso al Monte si prepara a indossare il suo abito più luminoso: il Villaggio di Natale sta per aprire le porte alla comunità con una grande novità che promette emozioni per grandi e piccoli. Domenica 7 dicembre sarà inaugurata la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità, unica nel suo genere, cuore pulsante delle festività 2025 e simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare.

​A rendere possibile questo progetto sono state tre realtà straordinarie del territorio — Valceresio Bike, ON – Organizzazione No Profit e Genitori per la Scuola — che hanno unito energie e visione partecipando insieme alla Manifestazione di Interesse indetta dal Comune, risultando vincitori grazie a una proposta ricca, innovativa e profondamente radicata nello spirito della comunità.

La pista di ghiaccio rappresenta non solo un luogo di svago, ma anche un vero e proprio punto di incontro, dove famiglie, bambini, giovani e visitatori potranno condividere momenti speciali, immergendosi in un’atmosfera natalizia capace di scaldare i cuori, nonostante il ghiaccio sotto i pattini.

L’inaugurazione del 7 dicembre darà il via anche a un programma di eventi particolarmente ricco e variegato: spettacoli, laboratori creativi, attività per i più piccoli, iniziative culturali e tante sorprese che animeranno il Villaggio di Natale giorno dopo giorno, trasformandolo in un luogo dove la magia diventa realtà.

L’amministrazione comunale esprime profonda gratitudine alle associazioni organizzatrici per l’impegno, la passione e la capacità di creare un progetto capace di coinvolgere tutta la comunità. L’amministrazione di Cuasso al Monte invita cittadini e visitatori a partecipare, scoprire e vivere insieme un Natale che lascerà il segno

Inoltre, sempre il 7 Dicembre si farà insieme l’albero di Natale. Basta portare un addobbo da casa e appenderlo, così da rimanere parte del villaggio e il tutto sarà allietato da un’artista d’eccezione, Natalia Scarpolini che riempirà la serata dalle ore 17.30 con tanta musica live.