A Lozza è già Natale: mercatini, laboratori, spettacoli e la Corsa dei Babbi Natale

Lozza si prepara a vivere una giornata speciale dedicata alla magia del Natale. Domenica 30 novembre, il paese ospita la quinta edizione di “Natale a Lozza”, un appuntamento ormai atteso da famiglie, bambini e appassionati delle tradizioni natalizie.

La giornata si apre alle 9 del mattino con il Mercatino Natalizio, allestito presso il centro polivalente e visitabile fino alle 18: un’occasione per acquistare prodotti artigianali e idee regalo.

Alle 11, per le vie del paese, partirà la coloratissima Corsa dei Babbi Natale, un momento divertente e scenografico che coinvolgerà grandi e piccoli.

Dalle 12 sarà attivo lo Stand Gastronomico, con possibilità anche di asporto: un modo per gustare i sapori locali e condividere un momento conviviale.

Il pomeriggio sarà ricco di iniziative dedicate in particolare ai più piccoli.

Dalle 14.30 andrà in scena lo Spettacolo di Magia, accompagnato da laboratori creativi e intrattenimento in stile Art Attack. Non mancherà il Coro Natalizio e, naturalmente, l’attesissimo arrivo di Babbo Natale.

Durante tutta la giornata sarà possibile partecipare alla votazione del miglior disegno realizzato per il “Progetto Rotonda”, un’iniziativa che coinvolge attivamente i bambini del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi ci sarà anche la proiezione del docufilm “Storie di Lozza”, realizzato da Joy Santagostino e Fabrizio Maroni.

Il film sarà proiettato alle 14 e alle 17.30, offrendo uno sguardo sulla memoria, le radici e l’identità del paese.

L’evento è organizzato dalle Associazioni di Lozza, con il patrocinio del Comune di Lozza, e rappresenta un momento di comunità che unisce tradizione, festa e partecipazione.

Un’occasione perfetta per entrare nello spirito natalizio e vivere insieme una giornata piena di emozioni.