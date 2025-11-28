Vergiate
A Vergiate si accende il Natale
Domenica 30 novembre a Vergiate si accende l’atmosfera natalizia.
A cura del Comune di Vergiate, Sez.Alpini e “La corte dei creativi”.
Dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00 mercatini di Natale in Piazza Matteotti a cura del “La Corte dei Creativi”.
Nel pomeriggio arrivo di Babbo Natale alla casetta e raccolta letterine, a cura del Gruppo Alpini Sez. Vergiate.
Alle ore 17.00 accensione albero di Natale a cura dell’amministrazione Comunale.
28 Novembre 2025