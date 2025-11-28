Varese News

Tempo Libero

Vergiate

A Vergiate si accende il Natale

Nel pomeriggio arrivo di Babbo Natale alla casetta e raccolta letterine, a cura del locale Gruppo Alpini

Generico 24 Nov 2025
Mercatini Natale

30 Novembre 2025

Domenica 30 novembre a Vergiate si accende l’atmosfera natalizia.

A cura del Comune di Vergiate, Sez.Alpini e “La corte dei creativi”.

Dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00 mercatini di Natale in Piazza Matteotti a cura del “La Corte dei Creativi”.
Nel pomeriggio arrivo di Babbo Natale alla casetta e raccolta letterine, a cura del Gruppo Alpini Sez. Vergiate.
Alle ore 17.00 accensione albero di Natale a cura dell’amministrazione Comunale.
28 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.