Accendiamo il Natale 2025: il 30 novembre a Ghirla i mercatini di Natale e tanto altro

Il Natale arriva a Ghirla e il paese si veste di magia. Per tutta la giornata di domenica 30 novembre le vie della frazione del comune di Valganna si animeranno con stand gastronomici, realtà del territorio e tante creazioni artigianali proposte dagli hobbisti locali per la ormai tradizionale iniziativa patrocinata e promossa ogni anno dal Comune di Valganna, Pro Loco Valganna, Compagnia Teatrale Scusate il Disturbo e Amici di Boarezzo.

Ma le sorprese non finiscono qui Durante l’evento i visitatori potranno godere di attrazioni speciali: Valganna Express, il trenino panoramico che accompagnerà gli interessati attraverso gli angoli più caratteristici del paese, collegando comodamente tutte le tappe dell’evento. Al Molino Rigamonti il mulino didattico sarà eccezionalmente aperto: una occasione imperdibile per scoprire la sua storia, per ammirare la lavorazione tradizionale e trovare prodotti locali ideali per i regali di Natale.

Da segnalare la mostra di Pittura degli Artisti della Valganna: nel suggestivo Romitaggio di Maria Bambina, una mostra temporanea celebra l’arte e la creatività del territorio valgannese: un’occasione unica per immergersi nella tradizione artistica che rende la Valganna speciale. Poi: esposizione di Giuseppe Siniscalchi, fronteversismo®. Al Maglio di Ghirla, opere che uniscono fronte e retro della tela, rivelando l’invisibile e invitando a riflettere sui valori profondi e sul mondo che ci circonda. Al Maglio sarà possibile trovare anche l’Entertainment Station del gruppo SOS Tre Valli, in collaborazione con l’Asilo di Ganna. In sintesi, si tratterà di una giornata ideale di atmosfera natalizia, tradizione e meraviglia organizzata grazie all’immancabile accoglienza e alla simpatia della gente di Ghirla che coglierà l’occasione per augurare a tutti Buon Natale!