“Aspettando il Natale”, il Parco di Uboldo si trasforma in un villaggio delle feste

Il Parco Comunale Falcone Borsellino di Uboldo si trasforma per un intero weekend all’insegna della magia natalizia. Sabato 29 e domenica 30 novembre, il paese si prepara ad accogliere “Aspettando il Natale”, una due giorni ricca di iniziative per grandi e piccoli organizzata con il contributo del Comune e la collaborazione del Circolo Culturale Uboldese.

Casette, musica e spettacoli nel villaggio di Babbo Natale

Il programma prenderà il via sabato 29 novembre dalle 14 alle 19 con le casette di commercianti, artigiani, creativi e associazioni del territorio. Non mancheranno musica dal vivo con il gruppo “Gli Amis de l’Osteria” e il villaggio di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno immergersi nell’atmosfera delle feste. Alle 15 è previsto anche lo spettacolo del “Magico Flop!”, mentre per tutti ci saranno stand gastronomici con specialità tipiche.

Domenica tra zampognari, fanfare e caccia al tesoro

Domenica 30 novembre il parco resterà aperto dalle 10.00 alle 19.00. Si parte con il Corpo Musicale S. Cecilia di Uboldo alle 10.30, mentre nel pomeriggio ci sarà una caccia al tesoro per bambini (alle 14.30), seguita dall’esibizione degli Zampognari di Milano alle 15. Alle 17 sarà acceso il grande albero di Natale e la giornata si concluderà con la Fanfara alpina di Abbiate. Anche per tutta la domenica resteranno attivi il villaggio di Babbo Natale e i punti ristoro.

Ingresso libero.