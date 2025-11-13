Babbo Natale, dolci e canti: due giorni di festa a Somma Lombardo con i mercatini di Natale

Due giorni di eventi il 29 e 30 novembre tra stand gastronomici, accensione dell’albero e attività per i bambini

La luce delle feste comincerà a brillare in piazza Vittorio Veneto quando Somma Lombardo accoglierà la quattordicesima edizione dei Mercatini di Natale, attesa per sabato 29 e domenica 30 novembre. Tra profumo di sciatt appena fritti, canti che riempiono l’aria fredda e l’arrivo di Babbo Natale, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune darà ufficialmente il via all’atmosfera natalizia in città. Gli stand saranno aperti sabato dalle 14 alle 22, mentre domenica dalle 9 alle 18.

SABATO: A SOMMA ARRIVA BABBO NATALE

Il pomeriggio di sabato inizierà con l’apertura degli stand gastronomici, dove si potranno gustare sciatt, dolci, caramelle e bevande calde. Alle 17:30 sarà il momento dell’attesa accensione dell’albero di Natale, accompagnata dai canti e dall’arrivo di Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine dei bambini. Alle 18 si aggiungerà anche l’accensione delle luci del castello, mentre dalle 19 la Pro Loco proporrà i pizzoccheri cucinati al momento da una cuoca di Teglio, uno dei momenti più caratteristici della due giorni.

DOMENICA: LE SCATOLE SOLIDALI E GLI AUGURI DEL SINDACO

Domenica, alle 11, sarà il turno della consegna delle scatole solidali realizzate dalle scuole, con canti natalizi e gli auguri del Sindaco. Dalle 12 torneranno gli stand gastronomici con pizzoccheri, sciatt, dolci, caramelle e bevande calde, mentre Babbo Natale sarà nuovamente presente per incontrare i più piccoli e raccogliere le loro letterine.