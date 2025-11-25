Varese News

Tempo Libero

Inarzo

Babbo Natale e i regali perduti all’Oasi Lipu

La Riserva Naturale Palude Brabbia si veste dei colori del Natale, proponendo una magica fiaba itinerante per tutta la famiglia

Generico 24 Nov 2025
Bambini

08 Dicembre 2025

Bambini, siete pronti a vivere un’emozionante avventura nel magico mondo di Santa Claus? Qualcuno ha rubato il sacco dei regali di Natale. Esatto! Proprio quelli che Babbo Natale dovrebbe portare a tutti voi! Nel villaggio al Polo Nord gli elfi sono in agitazione, e la Befana ride contenta per lo sfortunato evento! Ma chi avrà mai rubato il sacco dei regali? Per scoprirlo dovrete affrontare una serie di prove, prima di arrivare alla casa di Babbo Natale!

Impariamo come gli elfi gestiscono la consegna dei doni, nel “reparto regali”, e diventiamo un ingranaggio importante nella catena di produzione elfica. Con il gioco “balla e incarta” scoprirete l’importanza della musica e del ritmo nel lavoro!

Ma la befana è in agguato e chissà che non vi metta alla prova con il suo “Battesimo della scopa”. Nel reparto “letterine e incarti”, intanto, l’Elfa Inga è in preda al panico! Aiutatela nel gioco “leggi-che-ti-leggi” e smistate insieme a lei le ultime letterine prima della magica vigilia! A fine evento una dolce merenda per tutti i bambini e poi il saluto finale.

Data: 8 Dicembre 2025
Ore: 14:00 – 17:00
Famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni
Ritrovo presso il Centro visite LIPU in Via Patrioti, 22 – Inarzo
Si consiglia di indossare stivaletti o scarponcini. Coprirsi bene

Evento a numero chiuso, iscrizione tramite modulo online al seguente link:
https://bit.ly/natalelipu
(nel modulo troverete tutte le info dettagliate dell’evento).

Per eventi e info sulla Riserva Naturale, visitate il sito: www.lipupaludebrabbia.it

Maggiori Informazioni

25 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.