Babbo Natale e i regali perduti all’Oasi Lipu

Bambini, siete pronti a vivere un’emozionante avventura nel magico mondo di Santa Claus? Qualcuno ha rubato il sacco dei regali di Natale. Esatto! Proprio quelli che Babbo Natale dovrebbe portare a tutti voi! Nel villaggio al Polo Nord gli elfi sono in agitazione, e la Befana ride contenta per lo sfortunato evento! Ma chi avrà mai rubato il sacco dei regali? Per scoprirlo dovrete affrontare una serie di prove, prima di arrivare alla casa di Babbo Natale!

Impariamo come gli elfi gestiscono la consegna dei doni, nel “reparto regali”, e diventiamo un ingranaggio importante nella catena di produzione elfica. Con il gioco “balla e incarta” scoprirete l’importanza della musica e del ritmo nel lavoro!

Ma la befana è in agguato e chissà che non vi metta alla prova con il suo “Battesimo della scopa”. Nel reparto “letterine e incarti”, intanto, l’Elfa Inga è in preda al panico! Aiutatela nel gioco “leggi-che-ti-leggi” e smistate insieme a lei le ultime letterine prima della magica vigilia! A fine evento una dolce merenda per tutti i bambini e poi il saluto finale.

Data: 8 Dicembre 2025

Ore: 14:00 – 17:00

Famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni

Ritrovo presso il Centro visite LIPU in Via Patrioti, 22 – Inarzo

Si consiglia di indossare stivaletti o scarponcini. Coprirsi bene

Evento a numero chiuso, iscrizione tramite modulo online al seguente link:

https://bit.ly/natalelipu

(nel modulo troverete tutte le info dettagliate dell’evento).

Per eventi e info sulla Riserva Naturale, visitate il sito: www.lipupaludebrabbia.it