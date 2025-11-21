Casorate Sempione, “Rioni in Festa” prepara il cammino verso San Tito 2026

La Pro Loco e i Rioni promuovono un evento tra buon cibo e ricordi condivisi, con uno spettacolo tra parole e musica dedicato alla festa più amata. Ecco come prenotare

Un appuntamento speciale: sabato 29 novembre alle 19.30 l’oratorio di Casorate Sempione ospita “Rioni in Festa”, la serata organizzata dalla Pro Loco e dai Rioni per sostenere il percorso verso il centenario della Festa di San Tito, in programma nel 2026. L’evento si intitola “Un posto a tavola per San Tito 2026” .

La serata si apre con una cena “nostrana”. Il menù prevede polenta con spezzatino, polenta con gorgonzola e toma, dessert, vino, acqua e caffè, al costo di 16 euro. Per i più piccoli è disponibile un menù bimbi con pasta (in bianco o al pomodoro), prosciutto o formaggio, al costo di 8 euro.

Al termine della cena, andrà in scena “RicordaTito”, uno spettacolo tra narrazione, immagini e musica per riscoprire le radici della festa. A guidare il racconto sarà Francesco Caletti, accompagnato dal Coro La Brughiera. Un’occasione per rivivere la storia della celebre iniziativa e per iniziare a prepararsi, passo dopo passo, al grande traguardo del 2026, quando la festa patronale di San Tito celebrerà i suoi 100 anni.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione entro il 25 novembre. Per riservare un posto a tavola si possono contattare:

Luisa al 348 243 1018

Mariella al 349 871 4435