Doppio Open Day alla scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate

Sabato 29 novembre al mattino ore 10 – 12 e nel pomeriggio ore15 – 17 le famiglie potranno conoscere gli spazi, le insegnanti e l’offerta formativa per bambini dai 2 ai 6 anni

Doppio appuntamento sabato 29 novembre con l’Open day della Scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate che accoglierà le famiglie e i bambini sia al mattino, dalle ore 10 alle 12, sia il pomeriggio, dalle ore 15 alle 17.

Sarà l’occasione in cui conoscere la scuola, le insegnanti e tutte le attività dell’offerta formativa, inclusi i vari laboratori avviati durante l’anno, sia per la sezione di scuola dell’infanzia per bambini dai 3 ai 6 anni, sia per la sezione primavera, dedicata ai bambini nati nel 2024 (dai 2 anni compiuti).

Per tutti i bambini iscritti è possibile attivare il bonus nido e usufruire del servizio di pre-asilo dalle ore 7.30 del mattino e di post-asilo, fino alle ore 18 nel pomeriggio.

La Scuola materna Leopolda Frascoli è in via Gen. Ravina 18 a Malnate.

Per confermare la propria partecipazione all’Open day contattare ai numeri 0332 974694 – 379 2708740 la scuola scrivere a scuolamaterna.frascoli@gmail.com.