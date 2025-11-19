Gerenzano
Gerenzano accende il Natale con una giornata di festa
Dalla casetta di Babbo Natale al presepe, una giornata dedicata a famiglie e bambini per dare il via alle feste con tanti appuntamenti gratuiti in tutto il paese
Gerenzano si prepara a entrare nell’atmosfera delle feste con l’iniziativa “Accendiamo il Natale”, in programma domenica 30 novembre 2025. Una giornata ricca di appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Pro Loco, Oratorio San Filippo Neri, Corpo Musicale Santa Cecilia e Fondazione AVSI.
Si comincia alle ore 11:00 in Piazza 25 Aprile con l’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale. I bambini potranno portare la loro letterina, incontrare Babbo Natale e divertirsi con il truccabimbi.
Nel pomeriggio, alle ore 16:00, appuntamento al Teatro San Filippo Neri in Piazza De Gasperi con lo spettacolo per bambini “Ma Babbo Natale è un lavoro?”, messo in scena dalla compagnia teatrale Oplà. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
Alle 17:30 ci si sposterà all’esterno, sempre in Piazza De Gasperi, per il momento più atteso: l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dall’intrattenimento musicale del Corpo Musicale Santa Cecilia. Subito dopo, una merenda sarà offerta a tutti i bambini.
Durante l’evento, in Oratorio sarà presente anche un banchetto della Fondazione AVSI con pensierini natalizi. Le offerte raccolte saranno destinate a progetti di sviluppo in aree di emergenza, a sostegno della dignità umana.
La giornata si concluderà alle ore 18:30 nel cortile di Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14, con l’inaugurazione del Presepe, per un finale nel segno della tradizione.