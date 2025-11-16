“Il Cuore del Natale”: musica e solidarietà in concerto a Gallarate

Stefano Orlandi, Blooming Kids e Solevoci Gospel Choir protagonisti di una serata benefica per sostenere la prevenzione delle malattie cardiovascolari

Venerdì 21 novembre al Teatro Condominio di Gallarate una serata per sostenere la prevenzione cardiovascolare con Ama il Tuo Cuore ODV. Un concerto per accendere la magia del Natale con la forza della musica e la generosità della solidarietà.

È questo lo spirito de “Il Cuore del Natale – Concerto Solidale”, in programma venerdì 21 novembre 2025 alle ore 21 al Teatro Condominio di Gallarate.

Sul palco si alterneranno Stefano Orlandi, il Coro di Voci Bianche Blooming Kids e, in partecipazione straordinaria, il Solevoci Gospel Choir, per una serata che unisce talento artistico e impegno sociale.

L’intero ricavato sarà destinato ai progetti dell’associazione Ama il Tuo Cuore ODV, attiva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso percorsi di formazione e sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità locali.

L’iniziativa è organizzata da Solevoci APS, associazione impegnata da anni nella promozione della cultura vocale e corale in Italia, con il patrocinio della Città di Gallarate – Assessorato al Welfare.

Una serata che invita a fare un gesto semplice ma significativo: partecipare per regalare musica, emozioni e speranza. Per informazioni: info@solevoci.it