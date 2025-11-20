Il mercatino bio e solidale di Castello Cabiaglio “Giusto in Perfetto” si fa natalizio

Mercatino, mostre, letture e musica dal vivo nel borgo immerso nella natura. Una giornata di festa per grandi e piccoli: il ricavato sarà devoluto alla Caritas

Castello Cabiaglio si prepara a vivere una giornata all’insegna della solidarietà e della festa. Domenica 30 novembre, dalle ore 10, torna infatti il “Mercato di Natale bio & solidale del Giusto in Perfetto”, appuntamento ormai tradizionale che anima il borgo con iniziative per tutte le età.

La giornata si aprirà alle 10 con l’avvio del mercato natalizio diffuso lungo le vie del paese, accompagnato da un laboratorio di biglietti natalizi in biblioteca e dalla mostra artistica di Chicco Colombo allestita nella chiesetta di San Carlo. Per chi vorrà fermarsi a pranzo, Casa Betlem offrirà un servizio di ristorazione al coperto, reso ancora più speciale dalla musica dal vivo della Brass Bulls Band.

Nel pomeriggio il clima di festa proseguirà con la merenda in piazza del Comune e, alle 16, le letture e i racconti natalizi interpretati da Betty Colombo nella Sala Polivalente, un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Per tutta la giornata sarà presente un punto informativo di Energia Solidale ETS, l’associazione che sta accompagnando la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale del paese.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Il Bosco Verde APS e l’intero ricavato della festa sarà devoluto alla Caritas di Cabiaglio. Tutte le attività e gli spettacoli sono gratuiti. In caso di pioggia il mercato si svolgerà in forma ridotta, ma eventi e ristorazione saranno comunque garantiti.