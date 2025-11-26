Il Natale arriva a Malnate: domenica con mercatini e l’inaugurazione della pista di pattinaggio

Domenica 30 novembre dalle 10 una serie di iniziative per dare il via alle festività natalizie. Alle 10.30 uno spettacolo di Pattinaggio Artistico aprirà la pista, che sarà poi libera per una prova gratuita

Domenica 30 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, i Campetti di via Gasparotto ospiteranno i Mercatini di Natale, un appuntamento dedicato alla creatività, al divertimento e all’atmosfera delle feste, arricchito quest’anno dall’attesa inaugurazione della nuova pista di pattinaggio.

La giornata si aprirà alle ore 10 con l’avvio dei mercatini hobbisti creativi, dove artigiani e appassionati presenteranno le loro realizzazioni, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire idee regalo, decorazioni e oggetti unici che esprimono la tradizione del fatto a mano.

Alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale della pista del ghiaccio. L’apertura è prevista alle ore 10 con un’esibizione delle atlete di Varese Ghiaccio, seguita alle 10.45 da una sessione gratuita di 30 minuti dedicata a tutti i bambini fino ai 13 anni residenti a Malnate. La pista resterà poi aperta ogni giorno fino al 7 gennaio, con iniziative speciali tra cui la giornata a tema Frozen del 13 dicembre, le feste natalizie del 24 e 26 dicembre e la celebrazione dell’Epifania il 6 gennaio con dolcetti distribuiti ai bambini.

A partire dalle ore 12 aprirà lo stand gastronomico, che proporrà panino e salamella, patatine, vin brulè, raclette e bubble waffle, creando un clima caldo e accogliente perfetto per condividere un pranzo o una merenda in famiglia.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 15 con lo spettacolo di magia, giocoleria e musica dedicato ai più piccoli, portato in scena da Otto Panzer, che renderà l’atmosfera ancora più festosa e coinvolgente.

In caso di maltempo i mercatini e lo stand gastronomico verranno annullati, mentre lo spettacolo per bambini sarà spostato in Aula Magna. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0332 275282 o scrivere a cultura@comune.malnate.va.it.