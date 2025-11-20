Luci, profumi e sorrisi: i Mercatini natalizi accendono il lungolago di Porto Ceresio

Sabato 22 e domenica 23 novembre quaranta bancarelle, intrattenimenti per bambini e l’esibizione del Coro Vintage: l’anticipo di festa in riva al lago

La sinergia tra i Comuni della Valceresio si concretizza anche sotto le luci del Natale. Dopo la presentazione del progetto condiviso che coinvolge le diverse località, la stagione dei mercatini natalizi prende ufficialmente il via sulle sponde del lago.

La Pro Loco di Porto Ceresio, con il Patrocinio del Comune di Porto Ceresio e la partecipazione delle Associazioni locali, è lieta di presentare l’evento “Natale d’Incanto sul Lago – La Via delle Stelle“, che rientra in una programmazione più ampia in sintonia con le altre Pro Loco della Valceresio. L’evento inaugura le festività con due giornate di magia, condivisione tra luci, profumi e sorrisi.

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 novembre, Porto Ceresio ospiterà le Piazze del Lungolago, trasformandole in un percorso immerso nell’atmosfera natalizia. Dalle 10 alle 19, i visitatori potranno passeggiare tra circa 40 bancarelle di hobbisti e artigiani locali, protagonisti di un fine settimana dedicato allo shopping di Natale, all’artigianato e ai sapori d’inverno.

Oltre ai mercatini artigianali e natalizi, il programma prevede il coinvolgimento di gastronomie locali che offriranno assaggi e prodotti tipici della stagione, e numerosi intrattenimenti per i bambini, inclusi laboratori creativi aperti a tutte le età. L’atmosfera di festa sarà arricchita dalle decorazioni realizzate e donate dagli alunni della scuola primaria e secondaria.

L’appuntamento con la musica è per domenica 23 novembre, quando si esibirà il Coro “Vintage” con un repertorio di canti tradizionali natalizi.

Un’occasione rivolta a residenti e visitatori per ritrovarsi, accendere insieme la luce delle feste e dare il via a un Natale di vero incanto sul lago, passeggiando tra i banchi per scoprire nuovi talenti e acquistare regali unici lungo il suggestivo lungolago.