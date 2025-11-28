La magia del Natale è a Ghirla: trenino e Babbo Natale aspettano grandi e piccini

Nella piccola frazione di Ghirla, cuore della Valganna, la favola del Natale diventa realtà: domenica 30 novembre un trenino di Natale porterà grandi e piccini lungo le viuzze del borgo, tra musiche e risate. L’incanto prosegue fino alla Casetta di Babbo Natale, dove il vecchio signore dalla barba bianca sarà pronto a raccogliere desideri e sogni: non scordate la letterina!

Tutto il paesino si vestirà di luci e profumo di festa. Le vie si riempiranno di bancarelle scintillanti: artigiani locali, decorazioni natalizie, idee regalo fatte a mano e tante prelibatezze da gustare tra gli stand. Il tutto accompagnato dai canti e dalle musiche di Natale, che culmineranno nello spettacolo acrobatico previsto al pomeriggio in piazza Perucchetti dalle 14:00 alle 16:00.

All’evento partecipano anche gli asili di Ghirla e Ganna: un tripudio di lavoretti natalizi preparati con cura dalle mamme, dai papà e dai nonni. Piccole opere realizzate con cuore, nastri e fantasia. E poi giochi irresistibili per i bambini: la pesca dei pupazzi, i gratte-e-vinci “dove si vince sempre”, il truccabimbi al Maglio di Ghirla e tante sorprese che faranno brillare gli occhi dei piccini. Partecipare significa anche contribuire a una buona causa: il ricavato aiuterà anche i due asili, sostenendo le attività dei bambini che li frequentano.

Il meteo non fermerà la magia: la pioggia è attesa soltanto nel tardo pomeriggio, così l’appuntamento è confermato! I Mercatini di Ghirla vi aspettano tra profumi di cannella, cioccolata calda e il calore di una comunità che, per un giorno, sembra uscita da un libro di fiabe.

IL PROGRAMMA