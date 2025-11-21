“Lo schiaccianoci” del Balletto di Milano porta la magia del Natale a Gallarate

Un appuntamento dedicato agli amanti della danza e delle atmosfere natalizie: sabato 29 novembre, alle 20.30, il prestigioso Balletto di Milano sarà in scena al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate con una nuova, affascinante versione de “Lo Schiaccianoci”, un classico intramontabile delle festività.

Lo spettacolo, ispirato al racconto di Hoffmann e musicato da Pëtr Il’ič Čajkovskij, si distingue per l’originalità della messa in scena: ambientazioni raffinate ispirate all’Art Déco, scenografie in blu e oro e costumi anni ’20 trasformano ogni quadro in un dipinto vivente. Tra atmosfere da sogno e coreografie eleganti, il pubblico sarà trasportato nel viaggio incantato della giovane Clara, guidata dal misterioso Drosselmeier.

Ideato da Carlo Pesta, con coreografie di Federico Veratti (riprese da Agnese Omodei Salè, che è anche regista dello spettacolo), il balletto unisce il rigore tecnico alla poesia visiva. I costumi sono firmati da Agnese Omodei Salè e Noemi Pace, mentre le scenografie sono a cura di Marco Pesta.

Il Balletto di Milano è una delle realtà più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale. Sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali, porta la danza italiana sui palcoscenici di tutto il mondo e collabora con teatri prestigiosi, mantenendo sempre alta la qualità artistica delle sue produzioni.

I biglietti per la serata sono disponibili presso la biglietteria del teatro e sul circuito TicketOne a partire da 32 euro.