Magia di Natale ad Arcisate: 10 anni di emozioni e incanto

Due giorni di mercatini, musica, spettacoli, profumi di cucina e, naturalmente, l’arrivo di Babbo Natale con la sua allegra “squadra” di orsi ed elfi: un fine settimana pensato per far sognare grandi e bambini, a due passi dalla stazione ferroviaria di Arcisate

Arcisate si prepara a brillare più che mai. Sabato 29 e domenica 30 novembre l’area feste della Lagozza si trasforma in un grande villaggio natalizio a cielo aperto per festeggiare un traguardo speciale: i 10 anni di Magia di Natale ad Arcisate, l’evento che apre ufficialmente la stagione delle feste in Valceresio.

Due giorni di mercatini, musica, spettacoli, profumi di cucina e, naturalmente, l’arrivo di Babbo Natale con la sua allegra “squadra” di orsi ed elfi: un fine settimana pensato per far sognare grandi e bambini, a due passi dalla stazione ferroviaria di Arcisate.

Il Mercatino di Natale è il vero centro pulsante della manifestazione. Tra le bancarelle si potranno trovare regali originali, creazioni artigianali, decorazioni fatte a mano e specialità gastronomiche, frutto del lavoro di hobbisti, artigiani e associazioni del territorio.

Ogni banco racconta una storia: quella di chi lavora il legno, di chi cuce, di chi impasta, di chi porta avanti tradizioni antiche con passione. Un’occasione perfetta per fare shopping natalizio sostenendo realtà locali e portando a casa qualcosa di unico.

Per i più piccoli la magia è di casa. Babbo Natale arriverà in grande stile, circondato da orsi bianchi ed elfi, pronto a regalare sorrisi, abbracci e fotografie da tenere come ricordo.

La Casa di Babbo Natale aprirà le porte per le visite e le foto su prenotazione, mentre il Villaggio incantato offrirà giochi, animazioni e momenti di incontro con i personaggi delle feste. Nel programma sono previsti anche una caccia al tesoro “Gioca con gli Orsi”, laboratori creativi e attività pensate per far brillare gli occhi ai bambini per tutta la giornata.

Musica, spettacoli e magia per tutto il weekend

La colonna sonora del fine settimana sarà ricchissima.

Sabato 29 novembre l’evento si apre con l’inaugurazione dei mercatini e degli stand gastronomici e prosegue tra:

i live dei Rock Berries , con il loro sound natalizio;

, con il loro sound natalizio; le esibizioni sui trampoli del Duo Flaco , con “Natale sui Trampoli” e “White Xmas in Trampoli”;

, con “Natale sui Trampoli” e “White Xmas in Trampoli”; spettacoli di danza e un suggestivo show “fuoco e ghiaccio”;

l’apertura del Villaggio incantato e l’arrivo di Babbo Natale con orsi ed elfi;

un finale in musica con aperitivo scintillante e dj set per salutare la prima giornata di festa.

Domenica 30 novembre il ritmo continua con:

le “Atmosfere di Natale” portate dalla Banda di Brenno Useria ;

portate dalla ; spettacoli di ginnastica e danza con le associazioni del territorio;

i concerti Instruments for Xmas e Safe & Sound ;

e ; un attesissimo spettacolo di magia con Andrea , previsto in più repliche;

, previsto in più repliche; il ritorno dei trampolieri del Duo Flaco;

l’apertura pomeridiana della Casa di Babbo Natale per foto e letterine.

Gusto, tradizione e punti ristoro convenzionati

Tra uno spettacolo e l’altro sarà impossibile resistere ai profumi che arrivano dagli stand: cucina calda, piatti tipici, dolci, bevande fumanti e specialità del territorio accompagneranno il pubblico per tutto il weekend.

All’interno dell’evento saranno attivi diversi punti ristoro gestiti dalle realtà locali, affiancati dai locali convenzionati del paese – ristoranti, pizzerie, bar e agriturismi – che offriranno proposte dedicate alla manifestazione, trasformando la visita a Magia di Natale in un’esperienza completa anche dal punto di vista gastronomico.

Dicembre continua a sorprendere

La magia non finisce con il weekend di fine novembre. Anche i sabati di dicembre saranno all’insegna delle feste, con appuntamenti speciali nel centro di Arcisate e il ritorno dell’amatissimo “Aperitivo con gli Orsi”, per vivere il Natale in compagnia.

Sabato 6 dicembre – Tradizione e racconti

Un pomeriggio dedicato ai più piccoli con “I Racconti dell’Elfa” e laboratori creativi. Il centro di Arcisate diventa pedonale, con negozi convenzionati e sapori della tradizione. Alle 18:00, accensione delle luminarie in Piazza De Gasperi e brindisi con gli Orsi!

Sabato 13 dicembre – Musica itinerante

Lo shopping natalizio sarà accompagnato dalle note dei musicisti del Civico Istituto Musicale di Arcisate, che porteranno la musica per le vie del centro. Anche in questa occasione l’Aperitivo con gli Orsi chiuderà la giornata in un clima di festa.

L’area feste della Lagozza e il centro di Arcisate sono facilmente raggiungibili anche in treno: la stazione di Arcisate è a pochi minuti a piedi dagli spazi della manifestazione.

Per chi arriva in auto, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze; per tutti, l’invito è a lasciarsi guidare dalle luci, dai suoni e dai profumi della festa: la Magia di Natale ad Arcisate è pronta ad accogliere famiglie, giovani, curiosi e appassionati di mercatini in un clima caldo, luminoso e… decisamente magico.

Programma completo, aggiornamenti e dettagli sugli orari sono disponibili sul portale Arcisate Cultura.