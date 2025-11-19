Varese News

Magia, profumi e tradizioni: domenica 23 novembre tornano i Mercatini di Natale in Villa Oliva

Vivi Cassano è lieta di organizzare anche quest’anno uno degli eventi natalizi più attesi a Cassano Magnago. Una giornata speciale tra artigianato, stand gastronomici, caldarroste, spettacoli e tutta l’atmosfera incantata del Natale.

Mercatini Natale

23 Novembre 2025

C’è un luogo, a Cassano Magnago, dove la magia del Natale arriva in anticipo e accende la curiosità di grandi e piccoli. Domenica 23 novembre, Villa Oliva si trasformerà in un mondo incantato grazie alla 2ª edizione dei Mercatini di Natale, un evento organizzato dall’associazione Vivi Cassano, che unisce creatività, tradizione e sapori irresistibili.

Passeggiando tra le sale della villa e il parco della Magana, sarà impossibile non lasciarsi conquistare dagli stand di artigianato con creazioni uniche e prodotti handmade.
E poi, il vero cuore pulsante della giornata: gli stand gastronomici, ricchi di proposte golose e profumi che avvolgono l’aria. Da non perdere lo stand della Protezione Civile, dove dalle ore 10:00 sarà possibile gustare calde e fragranti caldarroste, accompagnate dal vin brulè.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale sarà anche lo scultore del legno con motosega, pronto a stupire con la sua arte dal vivo. A conclusione della giornata lo spettacolo di fuoco “La Banda del Sogno Perduto”.

E chissà, forse farà capolino anche Babbo Natale.

L’ingresso è libero e l’evento si terrà anche in caso di maltempo: un motivo in più per non lasciarsi sfuggire questa domenica all’insegna della meraviglia.

Per scaricare la locandina cliccare qui.

