Mercatino di Natale al Birrificio Settimo di Carnago: birra artigianale, degustazioni e divertimento per tutta la famiglia

Un appuntamento dove curiosare tra idee regalo, assaggiare piatti della tradizione e vivere momenti autentici in un’atmosfera accogliente e conviviale

29 Novembre 2025 - 30 Novembre 2025

L’atmosfera del Natale si accende da Birrificio Settimo (via Monte Rosa 33, Carnago) grazie agli amici dell’associazione Scodinzoland , che nel weekend del 29 e 30 novembre porteranno nel parco del birrificio la magia dei mercatini di Natale.

Un luogo speciale, immerso nel verde e affacciato sul Monte Rosa, che diventerà per due giorni una piccola cittadella natalizia, tra profumi di castagne, artigianato e attività per tutti.

Tra stand di hobbisti, giochi per i più piccoli e sapori del territorio, il Mercatino di Natale è pensato per tutta la famiglia: un appuntamento dove curiosare tra idee regalo, assaggiare piatti della tradizione e vivere momenti autentici in un’atmosfera accogliente e conviviale.

Per gli amanti della birra artigianale sarà anche l’occasione scoprire tutti i segreti del birrificio con visite guidate ai laboratori di produzione, degustazioni e la possibilità di acquistare le Christmas Box di Birrificio Settimo, confezioni miste di birre perfette da mettere sotto l’albero.

Il programma

Sabato 29 novembre

  • Dalle 14:30 alle 18:30:
    • mercatino hobbisti
    • area bimbi
    • Battesimo della sella con La Contea Baraggia e piccola fattoria
    • Area dedicata agli amici a quattro zampe
    • Foto con Babbo Natale
  • Alle 15:30 e alle 17:30 Visite guidate ai laboratori di produzione con degustazione delle birre di Birrificio Settimo (1h circa)
  • Dalle 19:30 – Grande Polentata by Birrificio Settimo
  • Dalle 21:00 – Live Music con Dj Maxx

 Domenica 30 novembre

  • Dalle 9:30 alle 18:30
    • mercatino degli hobbisty
    • area bimbi e attività con gli animali (Pony e cani)
    • Foto con Babbo Natale
  • Alle 11:30, 15:30 e 17:30 Visite guidate ai laboratori di produzione con degustazione delle birre di Birrificio Settimo

In caso di maltempo l’evento si terrà il 13 e 14 dicembre.

Un’occasione per vivere il Natale in un contesto unico, dove il gusto incontra la tradizione e dove anche una semplice visita può trasformarsi in un momento speciale.

Prenota la tu visita scrivendo all’indirizzo prenota@birrificiosettimo.it o chiamando il numero 03311602020

Birrificio Settimo – Via Monte Rosa 33, Carnago (VA)
Mercatino di Natale
Sabato 29 e domenica 30 novembre
Prenotazioni: 0331 160 20 20
Info su www.birrificiosettimo.it

24 Novembre 2025
