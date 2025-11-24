Carnago - Evento sponsorizzato
Mercatino di Natale al Birrificio Settimo di Carnago: birra artigianale, degustazioni e divertimento per tutta la famiglia
Un appuntamento dove curiosare tra idee regalo, assaggiare piatti della tradizione e vivere momenti autentici in un’atmosfera accogliente e conviviale
L’atmosfera del Natale si accende da Birrificio Settimo (via Monte Rosa 33, Carnago) grazie agli amici dell’associazione Scodinzoland , che nel weekend del 29 e 30 novembre porteranno nel parco del birrificio la magia dei mercatini di Natale.
Un luogo speciale, immerso nel verde e affacciato sul Monte Rosa, che diventerà per due giorni una piccola cittadella natalizia, tra profumi di castagne, artigianato e attività per tutti.
Tra stand di hobbisti, giochi per i più piccoli e sapori del territorio, il Mercatino di Natale è pensato per tutta la famiglia: un appuntamento dove curiosare tra idee regalo, assaggiare piatti della tradizione e vivere momenti autentici in un’atmosfera accogliente e conviviale.
Per gli amanti della birra artigianale sarà anche l’occasione scoprire tutti i segreti del birrificio con visite guidate ai laboratori di produzione, degustazioni e la possibilità di acquistare le Christmas Box di Birrificio Settimo, confezioni miste di birre perfette da mettere sotto l’albero.
Il programma
Sabato 29 novembre
- Dalle 14:30 alle 18:30:
- mercatino hobbisti
- area bimbi
- Battesimo della sella con La Contea Baraggia e piccola fattoria
- Area dedicata agli amici a quattro zampe
- Foto con Babbo Natale
- Alle 15:30 e alle 17:30 Visite guidate ai laboratori di produzione con degustazione delle birre di Birrificio Settimo (1h circa)
- Dalle 19:30 – Grande Polentata by Birrificio Settimo
- Dalle 21:00 – Live Music con Dj Maxx
Domenica 30 novembre
- Dalle 9:30 alle 18:30
- mercatino degli hobbisty
- area bimbi e attività con gli animali (Pony e cani)
- Foto con Babbo Natale
- Alle 11:30, 15:30 e 17:30 Visite guidate ai laboratori di produzione con degustazione delle birre di Birrificio Settimo
In caso di maltempo l’evento si terrà il 13 e 14 dicembre.
Un’occasione per vivere il Natale in un contesto unico, dove il gusto incontra la tradizione e dove anche una semplice visita può trasformarsi in un momento speciale.
Prenota la tu visita scrivendo all’indirizzo prenota@birrificiosettimo.it o chiamando il numero 03311602020