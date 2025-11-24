Mercatino di Natale al Birrificio Settimo di Carnago: birra artigianale, degustazioni e divertimento per tutta la famiglia

Un appuntamento dove curiosare tra idee regalo, assaggiare piatti della tradizione e vivere momenti autentici in un’atmosfera accogliente e conviviale

L’atmosfera del Natale si accende da Birrificio Settimo (via Monte Rosa 33, Carnago) grazie agli amici dell’associazione Scodinzoland , che nel weekend del 29 e 30 novembre porteranno nel parco del birrificio la magia dei mercatini di Natale.

Un luogo speciale, immerso nel verde e affacciato sul Monte Rosa, che diventerà per due giorni una piccola cittadella natalizia, tra profumi di castagne, artigianato e attività per tutti.

Tra stand di hobbisti, giochi per i più piccoli e sapori del territorio, il Mercatino di Natale è pensato per tutta la famiglia: un appuntamento dove curiosare tra idee regalo, assaggiare piatti della tradizione e vivere momenti autentici in un’atmosfera accogliente e conviviale.

Per gli amanti della birra artigianale sarà anche l’occasione scoprire tutti i segreti del birrificio con visite guidate ai laboratori di produzione, degustazioni e la possibilità di acquistare le Christmas Box di Birrificio Settimo, confezioni miste di birre perfette da mettere sotto l’albero.

Il programma

Sabato 29 novembre

Dalle 14:30 alle 18:30: mercatino hobbisti area bimbi Battesimo della sella con La Contea Baraggia e piccola fattoria Area dedicata agli amici a quattro zampe Foto con Babbo Natale



Alle 15:30 e alle 17:30 Visite guidate ai laboratori di produzione con degustazione delle birre di Birrificio Settimo (1h circa)

Visite guidate ai laboratori di produzione con degustazione delle birre di Birrificio Settimo (1h circa) Dalle 19:30 – Grande Polentata by Birrificio Settimo

– Grande Polentata by Birrificio Settimo Dalle 21:00 – Live Music con Dj Maxx

Domenica 30 novembre

Dalle 9:30 alle 18:30 mercatino degli hobbisty area bimbi e attività con gli animali (Pony e cani) Foto con Babbo Natale

Alle 11:30, 15:30 e 17:30 Visite guidate ai laboratori di produzione con degustazione delle birre di Birrificio Settimo

In caso di maltempo l’evento si terrà il 13 e 14 dicembre.

Un’occasione per vivere il Natale in un contesto unico, dove il gusto incontra la tradizione e dove anche una semplice visita può trasformarsi in un momento speciale.

Prenota la tu visita scrivendo all’indirizzo prenota@birrificiosettimo.it o chiamando il numero 03311602020

Birrificio Settimo – Via Monte Rosa 33, Carnago (VA)

Mercatino di Natale

Sabato 29 e domenica 30 novembre

Prenotazioni: 0331 160 20 20

Info su www.birrificiosettimo.it